La Copa África está en su etapa determinante y uno de los cruces más esperados de los cuartos de final será el que protagonicen Argelia y Nigeria. Dos selecciones históricas del continente africano, con plantillas llenas de talento europeo, se enfrentan en un duelo que bien podría ser una final anticipada.

El partido no solo pone en juego el paso a semifinales, sino también el pulso entre dos estilos ofensivos y verticales. Argelia llega con un rendimiento impecable y sin fisuras defensivas, mientras que Nigeria ha sido una de las selecciones más goleadoras del torneo, mostrando una versión agresiva y contundente en ataque.

Cuándo se juega Argelia vs Nigeria, cuartos de final de la Copa África

El compromiso se disputará el sábado 10 de enero, en los siguientes horarios:

España: 17:00

Colombia: 11:00

Será uno de los partidos estelares de la jornada, con atención especial por el peso histórico de ambas selecciones en el fútbol africano.

Dónde ver Argelia vs Nigeria en TV y online

La transmisión del encuentro estará disponible en distintos territorios, con opciones tanto en televisión como en plataformas digitales:

España: Movistar+

Colombia y resto de Sudamérica: Win Sports y Win+ Fútbol en TV; Win Play de manera online

México: Claro Sports

Estados Unidos: beIN Sports

Dónde se juega el partido de los cuartos de final de la Copa África

El escenario del encuentro será el Marrakesh Stadium, ubicado en la ciudad de Marrakech. El estadio tiene capacidad para más de 45.000 espectadores, lo que garantiza un ambiente intenso para un duelo de eliminación directa. El árbitro designado para el partido es Issa Sy, de Senegal.

Posibles formaciones de Argelia y Nigeria

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki, Farès Chaïbi; Riyad Mahrez, Mohamed Amoura e Ibrahim Maza. DT: Vladimir Petković.

Nigeria: Stanley Nwabali; Bright Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Bruno Onyemaechi; Frank Onyeka, Wilfred Ndidi, Alex Iwobi; Ademola Lookman, Victor Osimhen y Akor Adams. DT: Éric Chelle.

El camino de Argelia hasta los cuartos de final de la Copa África

Argelia ha sido una de las selecciones más sólidas del torneo. Ganó el Grupo E con tres victorias en tres partidos, imponiéndose a Sudán (3-0), Burkina Faso (1-0) y Guinea Ecuatorial (3-1). Ese rendimiento perfecto le permitió avanzar como uno de los equipos más consistentes de la fase de grupos.

En los octavos de final, el conjunto dirigido por Vladimir Petković mantuvo su solidez defensiva y eliminó a la República Democrática del Congo por 1-0, en un partido cerrado pero bien controlado. Con ese resultado, Argelia llega a los cuartos con confianza, equilibrio táctico y una defensa que ha respondido en los momentos clave.

Así llega Nigeria al duelo ante Argelia

Nigeria tampoco ha dejado dudas en su recorrido. Fue líder del Grupo C con rendimiento perfecto, tras vencer a Tanzania (2-1), Túnez (3-2) y Uganda (3-1). Su capacidad ofensiva ha sido una de las más destacadas del campeonato, con varias figuras marcando diferencias.

En los octavos de final, las Águilas Verdes mostraron todo su potencial al golear 4-0 a Mozambique, en una actuación dominante de principio a fin. Ese triunfo reafirmó a Nigeria como una de las grandes candidatas al título y como una selección temible en partidos de eliminación directa.

Argelia vs Nigeria reúne historia, presente y ambición. Con transmisión confirmada en varios países y un escenario de primer nivel, el duelo promete ser uno de los más intensos y decisivos de los cuartos de final de la Copa África.