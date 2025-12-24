La AFC Champions League entra en una fase decisiva de su etapa de grupos y uno de los partidos más atractivos de la jornada será el que enfrente a Al Nassr y Al Zawraa, dos equipos que llegan con altas opciones de avanzar a la siguiente ronda. El compromiso se disputará el miércoles 24 de diciembre y tendrá como escenario uno de los estadios más imponentes del fútbol saudí.

Más allá del contexto competitivo, el partido genera expectativa por el presente del conjunto local, líder sólido del grupo y con números casi perfectos, y por el rendimiento del cuadro iraquí, que también se encuentra bien posicionado. Para los aficionados, la principal pregunta pasa por saber dónde ver el partido en vivo, a qué hora se juega según el país y qué se puede esperar de este cruce clave en la AFC Champions League.

Cuándo se juega Al Nassr vs Al Zawraa

El partido entre Al Nassr y Al Zawraa, correspondiente a la fase de grupos de la AFC Champions League, se jugará el miércoles 24 de diciembre. El horario oficial del compromiso será a las 17:00 en España y a las 11:00 en Colombia, en una franja habitual para los encuentros disputados en Medio Oriente y seguidos por audiencias internacionales.

Dónde ver Al Nassr vs Al Zawraa en TV y online

La transmisión del partido contará con varias opciones según el país, lo que permitirá seguir el encuentro tanto por televisión como en plataformas digitales.

España: Movistar+.

Colombia y el resto de Sudamérica: Disney+ Premium .

. México: ESPN México en televisión y Disney+ Premium en streaming.

en televisión y en streaming. Estados Unidos: YouTube TV.

El estadio: Al-Awwal Park, un fortín para Al Nassr

El partido se disputará en el Al-Awwal Park, estadio ubicado en Riad y con capacidad para cerca de 26 mil espectadores. Este escenario se ha convertido en una verdadera fortaleza para Al Nassr, especialmente en competencias internacionales, donde el equipo suele imponer su ritmo desde los primeros minutos.

La localía y el apoyo del público son factores determinantes en este tipo de partidos, incluso cuando el equipo anfitrión ya tiene asegurada su clasificación.

Posibles alineaciones de Al Nassr y Al Zawraa

Al Nassr: Bento; Sultan Al Ghannam, Mohamed Simakan, Abdulelah Al Amri, Salem Al Najdi; Angelo, Ali Al Hassan, Marcelo Brozovic, Wesley; Joao Felix y Cristiano Ronaldo. DT. Jorge Jesus.

Al Zawraa: Jalal Hassan; Kadhim Raad, Maytham Jabbar, Akam Hashem, Dhurgham Ismail; Clarence Bitang; Hayder Abdulkareem, Karrar Nabeel, Nizar Al Rashdan, Mahdi Al-Humaidan; Youssef Aziz. DT. Emad El Nahhas.

Así llegan Al Nassr y Al Zawraa a la AFC Champions League

Al Nassr llega al partido como líder absoluto del grupo, con puntaje perfecto tras cinco jornadas disputadas. Ganó sus cinco partidos, suma 17 goles a favor y apenas uno en contra, y ya aseguró matemáticamente su clasificación a la siguiente ronda. Un dato destacado es que el equipo logró estos resultados incluso sin depender constantemente de Cristiano Ronaldo, lo que habla de la profundidad de su plantilla.

Al Zawraa, por su parte, acumula 9 puntos y se ubica en la segunda posición del grupo. Supera por tres unidades al tercer clasificado, Istiklol, y además tiene una ventaja importante en la diferencia de gol, con ocho tantos de margen. Este contexto convierte el duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos que, salvo sorpresa, estarán presentes en la próxima fase del torneo.

El partido en Riad servirá para definir posiciones finales del grupo y medir fuerzas de cara a las rondas eliminatorias de la AFC Champions League.