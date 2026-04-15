La Saudí Pro League entra en su recta decisiva y el líder del campeonato, Al Nassr, vuelve a escena en un duelo clave ante Al Ettifaq. El equipo dirigido por Jorge Jesus atraviesa un momento extraordinario y busca mantener la ventaja en lo más alto de la tabla.

El partido se jugará el miércoles 15 de abril desde las 20:00 en España y las 13:00 en Colombia. Una nueva oportunidad para ver en acción a Cristiano Ronaldo, quien sigue en la pelea por el título de goleador del torneo.

Dónde ver Al Nassr vs Al Ettifaq en TV y online

La transmisión del encuentro dependerá del país en el que te encuentres. Estas son las señales confirmadas:

Colombia y resto de Sudamérica: Sin señal confirmada de manera oficial.

Sin señal confirmada de manera oficial. México: FOX ONE.

FOX ONE. Estados Unidos: FOX Soccer Plus.

Es recomendable revisar la programación oficial de cada operador antes del inicio del partido para confirmar disponibilidad en directo.

A qué hora es Al Nassr vs Al Ettifaq país por país

El compromiso correspondiente a la jornada 29 de la Saudí Pro League tendrá los siguientes horarios internacionales:

España: 20:00

20:00 Colombia: 13:00

13:00 México (CDMX): 12:00

12:00 Argentina: 15:00

15:00 Chile: 15:00

15:00 Perú: 13:00

13:00 Ecuador: 13:00

13:00 Venezuela: 14:00

14:00 Estados Unidos (ET): 14:00.

Dónde se juega el partido de Al Nassr este miércoles

El escenario será el Al-Awwal Park, en Riyadh, estadio con capacidad para más de 26 mil espectadores. Es la casa habitual de Al Nassr y uno de los recintos más importantes del fútbol saudí.

Cómo llegan Al Nassr y Al Ettifaq en las posiciones de la Saudí Pro League

Al Nassr es el líder del campeonato con 73 puntos en 28 partidos. Ha firmado una temporada sobresaliente con 24 victorias, un empate y apenas tres derrotas. Además, atraviesa una racha impresionante de 16 triunfos consecutivos en todas las competiciones.

Su más reciente actuación fue una victoria por 0-2 frente a Al Okhdood el 11 de abril de 2026, resultado que reafirmó su dominio en la Pro League. Al Ettifaq ocupa el séptimo lugar en la clasificación con 42 puntos en 28 juegos. Su campaña ha sido irregular, pero mantiene aspiraciones de cerrar la temporada en puestos competitivos. Visitar al líder representa un desafío de máxima exigencia.

Cristiano Ronaldo, firme en la lucha de la tabla de goleadores en Arabia

Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los grandes protagonistas del campeonato. Viene de marcarle a Al Okhdood y ya suma 24 anotaciones en la temporada.

Actualmente ocupa el tercer lugar en la tabla de goleadores, solo superado por Ivan Toney, quien suma 27 tantos con Al Ahli, y por Julián Quiñones, que acumula 26 con Al Qadsiah. Su presencia vuelve a ser determinante en un equipo que combina experiencia, talento internacional y una ofensiva de alto nivel.

Probable alineación de Al Nassr vs Al Ettifaq

El técnico Jorge Jesus podría apostar por el siguiente once inicial:

Bento Krepski; Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Mohamed Simakan, Ayman Yahya; Marcelo Brozovic, Abdullah Al-Khaibari, Kingsley Coman; Sadio Mané, Joao Felix y Cristiano Ronaldo.

Un equipo equilibrado y con poder ofensivo que buscará extender su racha y consolidarse como el dominador absoluto de la Saudí Pro League.

Ficha del partido Al Nassr vs Al Ettifaq

Competencia: Saudí Pro League – Jornada 29

Fecha: Miércoles 15 de abril

Estadio: Al-Awwal Park (Riyadh) – Capacidad: 26.000+

Hora: 20:00 (España) | 13:00 (Colombia) | 12:00 (México) | 15:00 (Argentina y Chile)

Tabla: Al Nassr líder (73 pts) | Al Ettifaq 7° (42 pts)

Dato clave: Cristiano Ronaldo suma 24 goles y el equipo llega con 16 victorias consecutivas