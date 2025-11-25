La Jornada 5 de la Champions League 2025-26 trae un partido que, aunque inesperado por su contexto, se ha vuelto decisivo: Ajax vs Benfica, dos gigantes europeos que atraviesan campañas decepcionantes y llegan necesitados de su primera victoria en la fase de liga. Ambos clubes, históricos protagonistas del torneo, se encuentran en el fondo de la tabla sin puntos, por lo que este duelo representa una oportunidad crucial para cerrar el año continental con dignidad y recuperar confianza.

El partido se disputará el martes 25 de noviembre, desde las 18:45 en España y las 12:45 en Colombia, en el moderno y vibrante Johan Cruijff ArenA, un escenario con capacidad para 71 mil espectadores. A pesar del momento futbolístico, se espera un gran ambiente en Ámsterdam, donde los aficionados buscarán apoyar a un Ajax urgido de respuestas.

Dónde ver Ajax vs Benfica HOY: TV y plataformas online

El partido contará con cobertura oficial en diversos territorios:

España: La transmisión estará disponible en M+ Liga de Campeones 2 (M61 – O116) , de Movistar Plus , señal exclusiva para los compromisos de la Champions League.

La transmisión estará disponible en , de , señal exclusiva para los compromisos de la Champions League. Colombia y el resto de Sudamérica: El encuentro se podrá ver a través de ESPN en televisión, mientras que DISNEY+ PREMIUM ofrecerá la opción de streaming con cobertura completa.

El encuentro se podrá ver a través de en televisión, mientras que ofrecerá la opción de streaming con cobertura completa. México: La cobertura estará a cargo de TNT Sports en TV y HBO Max como plataforma online.

La cobertura estará a cargo de en TV y como plataforma online. Estados Unidos: El partido podrá verse en CBS Sports Network, Paramount+ y TUDN – USA, que ofrecerán narraciones y análisis en inglés y español.

Detalles del partido: Ajax vs Benfica

Competencia: Champions League 2025-26 – Jornada 5

Estadio: Johan Cruijff ArenA, Ámsterdam

Fecha: Martes 25 de noviembre de 2025

Hora: 12:45 en Colombia | 18:45 en España

Transmisión TV: M+ Liga de Campeones 2 (España); ESPN (Sudamérica); TNT Sports (México); CBS Sports Network / TUDN USA (EE. UU.)

Transmisión online: DISNEY+ PREMIUM (Sudamérica); HBO Max (México); Paramount+ (EE. UU.)

A qué hora se juega Ajax vs Benfica país por país

España: 18:45

18:45 Colombia, Perú y Ecuador: 12:45

12:45 Chile, Bolivia y Venezuela: 13:45

13:45 Argentina, Uruguay y Brasil: 14:45

14:45 México (centro): 11:45

11:45 Estados Unidos: 12:45 ET | 9:45 PT

12:45 ET | 9:45 PT Reino Unido: 17:45

17:45 Alemania, Francia e Italia: 18:45

18:45 Portugal: 17:45

Probables alineaciones para Ajax vs Benfica de la Champions League

Ajax: Remko Pasveer; Anton Gaaei, Youri Baas, Gerald Alders, Josip Sutalo; Youri Regeer, Kenneth Taylor, Oscar Gloukh; Mika Godts, Wout Weghorst y Oliver Edvardsen. DT: Fred Grim.

Benfica: Anatoliy Trubin; Samuel Dahl, António Silva, Amar Dedić, Tomás Araújo; Heorhiy Sudakov, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Fredrik Aursnes; Vangelis Pavlidis y Dode Lukebakio. DT: José Mourinho.

Así llegan Ajax y Benfica a la Jornada 5 de la Champions League

La fase de liga ha sido especialmente dura para ambos equipos. El Ajax llega a este partido con 0 puntos en cuatro jornadas, un registro inusual para un club acostumbrado a competir en instancias avanzadas del torneo. El conjunto neerlandés ha sufrido problemas defensivos graves, recibiendo 14 goles, la cifra más alta de su grupo. Su ataque tampoco ha logrado ser determinante, lo que ha generado presión sobre el entrenador Fred Grim.

El Benfica, dirigido por José Mourinho, tampoco ha sumado puntos en esta Champions. Los portugueses han encajado 8 goles en cuatro partidos y han tenido dificultades para imponer su estilo. La falta de contundencia ofensiva y la fragilidad en defensa han dejado al equipo en una situación límite, pero este duelo les brinda la posibilidad de cambiar la narrativa.

Pese a su mal momento, ambos clubes cuentan con planteles capaces de revertir la situación. Ajax apuesta por la juventud combinada con experiencia, mientras que Benfica confía en el orden táctico característico de Mourinho y en la calidad de jugadores como Sudakov, Pavlidis y Lukebakio. La urgencia es máxima: quien gane empezará a perfilarse para evitar un cierre sin puntos, mientras que un empate dejaría a ambos con un sabor aún más amargo.