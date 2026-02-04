La Copa Libertadores 2026 pone primera con uno de los cruces que marca el inicio de la Fase 1. En Paraguay, 2 de Mayo recibe a Alianza Lima en un duelo que abre la serie y empieza a definir el rumbo hacia la fase de grupos del torneo más importante de Sudamérica.

El compromiso se jugará el miércoles 4 de febrero, con horarios diferenciados según el país. Será una noche especial para ambos: el conjunto paraguayo busca hacerse fuerte en casa tras un inicio irregular en su liga, mientras que el cuadro blanquiazul llega con impulso tras debutar con triunfo en el campeonato peruano.

¿A qué hora juegan 2 de Mayo vs Alianza Lima?

El partido se disputará en horario nocturno y tendrá transmisión en varios países. Estos son los horarios confirmados:

Paraguay: 21:30

21:30 Perú: 19:30

19:30 Colombia: 19:30

19:30 Argentina: 21:30

21:30 Chile: 21:30

21:30 México (CDMX): 18:30

18:30 Estados Unidos (ET): 20:30.

Dónde ver el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima en TV y online

La transmisión estará disponible tanto por televisión como por plataformas digitales, dependiendo del país:

Paraguay: ESPN, Disney Plus Premium, Telefe YouTube y Pluto TV

ESPN, Disney Plus Premium, Telefe YouTube y Pluto TV Perú: ESPN, Disney Plus Premium, Telefe YouTube y Pluto TV

ESPN, Disney Plus Premium, Telefe YouTube y Pluto TV Colombia y resto de Sudamérica: ESPN, Disney Plus Premium, Telefe YouTube y Pluto TV

ESPN, Disney Plus Premium, Telefe YouTube y Pluto TV México: ESPN 3, Disney Plus Premium y Pluto TV

ESPN 3, Disney Plus Premium y Pluto TV Estados Unidos: beIN Sports y Fanatiz.

Dónde juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Conmebol Libertadores

El duelo se disputará en el Estadio Río Parapití, ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Es uno de los escenarios emblemáticos del fútbol paraguayo y cuenta con capacidad aproximada para 25.000 espectadores, lo que garantiza un ambiente intenso para este estreno copero.

Cómo llegan los equipos al debut de la Libertadores

2 de Mayo, equipo dirigido por Eduardo Ledesma, llega golpeado en lo anímico tras caer 5-1 frente a Nacional por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Paraguaya. A pesar del resultado, el plantel ya pasó la página y apunta a hacerse fuerte como local, aprovechando el apoyo de su gente y la necesidad de sumar en una serie corta.La Libertadores aparece como una oportunidad para cambiar el chip y mostrar otra cara en un contexto internacional.

El momento de Alianza Lima

El conjunto peruano, bajo la conducción de Pablo Guede, debutó con el pie derecho en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. En la primera jornada venció 2-1 a Sport Huancayo, con goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero, una señal positiva en ofensiva de cara a la competencia continental. Con ese envión, Alianza Lima llega a Paraguay con la intención de sacar un resultado favorable como visitante y definir la serie con mayor tranquilidad en casa.

Probables alineaciones del partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima

El choque entre 2 de Mayo y Alianza Lima abre una serie que promete intensidad desde el primer minuto, con dos equipos que saben que cada detalle cuenta en el camino hacia la fase de grupos de la Copa Libertadores.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

DT: Eduardo Ledesma.

Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz. Eduardo Ledesma. Alianza Lima: Guillermo Viscarra; D’Alessandro Montenegro, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Gaspar Gentile; Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede.

Ficha del partido 2 de Mayo vs Alianza Lima