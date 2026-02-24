La motivación y las buenas vibras están en lo más alto esta noche en el estadio Atanasio Girardot. El siempre querido DIM recibe a Liverpool de Uruguay por la Fase 2 de la Copa Libertadores, con la ilusión intacta de sellar en casa lo que empezó a construir en Montevideo. El Poderoso mostró evolución en su juego en el duelo de ida y se quedó con un valioso 1-2 que hoy intentará hacer valer ante su gente.

La ventaja es mínima y eso obliga a mantener la concentración. Liverpool llega sin nada que perder y con la obligación de arriesgar. Se espera un ambiente copero imponente en Medellín, con tribunas llenas y una noche que puede marcar el rumbo internacional del semestre para el conjunto antioqueño.

DIM vs Liverpool FC: Canales de Televisión y Plataformas ONLINE HOY EN VIVO

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina, Brasil y Uruguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Televisión para todo el continente: ESPN

ESPN Streaming pago para Sudamérica: Disney +

Una victoria histórica que debe ratificarse

El triunfo en Montevideo tuvo un valor especial. El DIM consiguió en Uruguay una victoria que jamás había logrado en ese país por Copa Libertadores. El tanto decisivo llegó al minuto 90+2, obra de Hayen Palacios, en un partido en el que los rojos generaron opciones, insistieron y finalmente encontraron premio a su perseverancia.

Sin embargo, la serie sigue abierta. El 2-1 no garantiza nada y obliga a ratificar el trabajo esta noche en el Atanasio Girardot.

¿Qué está en juego para el Poderoso?

Si el equipo antioqueño supera esta llave, avanzará a la tercera ronda de clasificación del torneo continental. Aún no sería fase de grupos, pero sí un paso clave hacia la ansiada “Gloria Eterna”.

Además, avanzar le asegura como mínimo competencia internacional en 2026. En caso de caer en la siguiente instancia, el DIM disputaría la Copa Sudamericana, cuya final este año se jugará en Barranquilla.

Por eso la importancia de este compromiso fue total: el viernes ante Llaneros se presentó una nómina alterna para preservar a los habituales titulares. “Es una serie de 180 minutos y aún no ha terminado”, recordó el asistente Giuliano Tiberti tras el juego de ida.

El Atanasio, fortín copero

El estadio Estadio Atanasio Girardot ha sido escenario de momentos memorables para el DIM en Libertadores. Allí consiguió sus únicas victorias ante equipos uruguayos en el torneo.

En 2009 derrotó 4-0 a Peñarol con triplete de Jackson Martínez. Más recientemente, el 23 de mayo de 2023, venció 2-1 a Nacional con goles de Andrés Felipe Ibargüen y Déiner Quiñónez.

Han pasado más de mil días desde aquel último juego copero en casa. Esta noche el escenario vuelve a vestirse de rojo para otra cita internacional.

La ausencia de Restrepo en la línea

El técnico Alejandro Restrepo no podrá estar en la zona técnica debido a su expulsión en Montevideo. El entrenador atraviesa un momento determinante en su proceso: el inicio irregular en liga generó dudas, pero el triunfo en Uruguay le dio oxígeno al proyecto.

Un avance a la tercera ronda garantizaría al menos seis partidos internacionales y estabilidad deportiva en el corto plazo.

Lo deportivo y lo económico

Más allá del orgullo deportivo, el componente financiero también pesa. Acceder a fase de grupos de la Libertadores representaría ingresos cercanos a los tres millones de dólares para el club. En la Sudamericana, los montos son considerablemente menores.

Sin embargo, hay un detalle que preocupa: en 2026 el DIM aún no ha ganado como local. Suma empates ante Tolima y Pereira, además de una derrota frente a Internacional de Bogotá. La misión es clara: recuperar la fortaleza en casa y dar el paso hacia la “Gloria Eterna”.