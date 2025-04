Declan Rice fue el gran protagonista del triunfo del Arsenal sobre Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2024-25. Lo que parecía un partido cerrado se transformó en una noche mágica gracias a su pie derecho y, sobre todo, a una decisión inesperada. Marcó dos goles de tiro libre, los únicos que ha hecho por esa vía EN TODA SU CARRERA PROFESIONAL.

El dato no es menor: Declan Rice acumula 406 partidos disputados entre West Ham United, Arsenal y la selección de Inglaterra, y jamás había anotado un solo gol de falta directa. Ni uno. Hasta que llegó el duelo ante el equipo más ganador de Europa y decidió cambiar la historia con dos ejecuciones perfectas. La confesión posterior hizo que el momento tomara aún más fuerza.

El primer gol de Declan Rice a Real Madrid: intuición, decisión y un guiño de Saka

En el minuto 58 del partido que para ese momento estaba 0-0, Rice se posicionó frente al balón con la intención inicial de hacer un pase, enviando el balón al centro del área. Pero algo cambió. Lo explicó él mismo en entrevista con Amazon Prime: «Muchas veces he pegado en la barrera o por encima del larguero. Iba a centrar, pero vi a la barrera y al portero y pensé ‘vamos a por ello’, y Bukayo (Saka) me dijo que lo sintiera».

La ejecución fue impecable. Superó la barrera por fuera con una curva perfecta, el balón tomó dirección de ángulo y Thibaut Courtois no tuvo respuesta. El Emirates Stadium estalló. Era su primer gol de tiro libre, y lo hizo en un escenario inmejorable.

El segundo: confianza pura y otra obra de arte sufrida por Real Madrid

12 minutos después, Rice volvió a tener una oportunidad desde la misma distancia, pero desde el otro costado. Esta vez, no hubo dudas. Ya había probado, ya había celebrado, y ahora quería repetir. «En el segundo gol ya tenía esa confianza, así que le pegué», dijo. Y volvió a hacerlo de manera brillante. Otro derechazo al ángulo, otro balón imposible para Courtois, y una actuación que se transformó en histórica. Con ese doblete, Declan Rice fue figura del partido y entró en un grupo muy selecto.

Declan Rice y un registro para la historia de la Champions League

La estadística lo confirma: Declan Rice es apenas el cuarto jugador en anotar dos goles de tiro libre en un mismo partido de Champions League desde 1992. Los anteriores fueron:

Cristiano Ronaldo , con el Manchester United en 2009

, con el Manchester United en 2009 Neymar , con el PSG en 2018

, con el PSG en 2018 Hakim Ziyech, con el Chelsea en 2023

Ahora Rice se suma a esa lista con una noche para el recuerdo. Y lo más impactante es que sus goles llegaron sin antecedentes, sin historial como especialista y sin avisos previos. Solo con intuición, técnica y mucha personalidad.

Una noche inolvidable que Declan Rice aún está asimilando

Rice no escondió su emoción: «No quiero venirme arriba porque queda la vuelta. Estoy contento, feliz, muy emocionado, pero seguro que dentro de unos años me doy aún más cuenta de que lo que he hecho esta noche es muy especial».

Su enfoque ya está en el duelo de vuelta en el Santiago Bernabéu. Pero lo que vivió en Londres ya forma parte de su historia personal y del legado europeo del Arsenal. Un jugador acostumbrado a recuperar balones y marcar el ritmo del mediocampo, se robó los focos con dos perlas que nadie había visto venir. Porque hasta ahora, Declan Rice nunca había marcado de tiro libre. Y eligió el mejor momento para empezar.