El futuro de Miguel Borja dejó de ser una incógnita y se convirtió en uno de los movimientos más fuertes del mercado continental. Después de semanas con distintas versiones y competencia directa entre varios equipos, el goleador colombiano ya tiene destino confirmado: será nuevo jugador de Cruz Azul, club que ganó la pulseada a Pumas y aseguró su fichaje para el 2026.

Cruz Azul gana la carrera por el goleador colombiano

La Máquina Cementera aceleró las gestiones y logró cerrar un acuerdo que parecía inclinarse hacia Pumas, especialmente tras la llegada de Antonio Sancho a la vicepresidencia del conjunto universitario. Sin embargo, el club celeste impuso su proyecto deportivo, avanzó en los números y terminó quedándose con uno de los delanteros más codiciados del mercado latinoamericano.

El atacante llegará como agente libre, ya que su vínculo con River Plate termina el 31 de diciembre. Esto permitió que Cruz Azul negociara únicamente salario y duración del contrato, sin necesidad de pagar traspaso. Sus números recientes reflejan su vigencia: 62 goles y 10 asistencias en 159 partidos con River, además de pasos destacados por Palmeiras, Junior, Santa Fe, Atlético Nacional, Gremio, Olimpo, Cúcuta, La Equidad y Livorno. Hoy, a sus 32 años, está tasado en 2.8 millones de euros según Transfermarkt, un valor que reafirma su peso en el mercado del fútbol latinoamericano.

La despedida de Borja de River Plate y sus palabras al hincha

El adiós de Borja en Argentina estuvo marcado por altibajos. Fue determinante en varios tramos del ciclo, pero vivió un semestre de menor continuidad y críticas que condicionaron su final. Tras el clásico perdido en la Bombonera, Marcelo Gallardo dejó de convocarlo y, con el tiempo, quedó sellada su salida en condición de libre.

Sus palabras finales, cargadas de respeto hacia la afición, fueron contundentes y permanecerán como el cierre de una etapa intensa: “Muchas gracias por confiar en mí. Donde iba siempre el respeto lo fue todo, nunca un insulto cuando salía con mi familia; jamás viví un momento desagradable“. “En el campo exigen porque pagan una entrada y es válido. Si allí no salen las cosas es normal que te critiquen y yo lo entiendo, no me escondo ante la responsabilidad. Quiero agradecer porque siempre me apoyaron; espero que las puertas de River queden abiertas para cuando los vaya a ver y, de lejos, hacer fuerza para que salga campeón“.

Con su llegada a Cruz Azul, el delantero buscará convertirse en el nuevo referente ofensivo del equipo, en un proyecto que apunta a recuperar protagonismo en la Liga MX y reforzar su peso en torneos internacionales.

Cruz Azul cambia el chip: ahora piensa en la Copa Intercontinental

Luego de su eliminación en semifinales de la Liga MX a manos de Tigres, Cruz Azul desvía su mirada hacia su gran desafío internacional: la Copa Intercontinental de la FIFA en Doha, Catar. El equipo viajará este domingo en la noche rumbo al Medio Oriente, con una agenda apretada y sin margen para lamentos.

Tras llegar a Doha en la madrugada del lunes 8 de diciembre, la plantilla dirigida por Nicolás Larcamón contará apenas con dos sesiones de entrenamiento antes de medirse al Flamengo, reciente campeón de la Copa Libertadores. Este duelo, programado para el miércoles 10 de diciembre, entregará boleto directo a la semifinal del certamen.

Flamengo también jugó su último partido del Brasileirao este sábado y viaja en condiciones similares: ambos acumulando más de 50 partidos en un 2025 agotador. Aun así, el choque promete intensidad absoluta entre dos gigantes continentales que buscarán un lugar entre los cuatro mejores.

Cruz Azul suma a Miguel Borja en un momento decisivo, con la expectativa de que el colombiano aporte gol, jerarquía y oficio en una institución que quiere volver a la cima del fútbol internacional.