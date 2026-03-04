Esta noche no es un partido más. En el Atanasio Girardot, dos referentes de la Selección Colombia se miran de frente: David Ospina, capitán de Atlético Nacional, y Radamel Falcao García, emblema de Millonarios FC. Amigos, líderes, históricos. Cada uno con el equipo de sus amores. Cada uno con una historia pesada detrás cuando se trata de este clásico.

Para Ospina, el duelo ante el Embajador ha sido, históricamente, una prueba incómoda. Una piedra en el zapato en medio de una carrera brillante.

Un legado indiscutible… con una cuenta pendiente

A sus 37 años, Ospina atraviesa su última temporada como profesional. Su hoja de vida es incuestionable: figura de Atlético Nacional, referente absoluto de la Selección Colombia, experiencia en la liga francesa, la Serie A italiana y la Premier League inglesa.

Su plan para cerrar la carrera en 2026 es ambicioso:

Disputar su tercer Mundial con Colombia.

con Colombia. Levantar la Copa Sudamericana con Nacional en noviembre.

El primer gran examen de ese doble objetivo pasa por este clásico internacional ante Millonarios. Porque más allá del contexto, hay un antecedente que lo persigue: el duelo contra el Azul casi nunca le ha resultado cómodo.

Finalización 2006: el blooper que marcó una noche

Con apenas 18 años, Ospina ya era dueño del arco verdolaga. La noche del sábado 14 de octubre de 2006 quedó grabada.

Millonarios ganó 2-0 con doblete de Orlando Ballesteros Santos. En el segundo tanto, el joven arquero intentó recortar al delantero; perdió el balón y quedó expuesto. Gol a placer. Una acción que se convirtió en uno de los errores más recordados de sus primeros años.

Fue un golpe duro. También una lección temprana.

Copa Sudamericana 2007: reclamos en el Atanasio

En la llave continental entre Nacional y Millonarios de hace 19 años, David Ospina es el único protagonista que hoy sigue vigente. El partido de ida en Medellín terminó 2-3 a favor del visitante.

Los goles de Ricardo Ciciliano y Jonathan Estrada —remates potentes al ángulo— dejaron cuestionamientos sobre la reacción del arquero, señalado por quedarse anclado en ambos disparos. Era su primer gran torneo internacional. La presión fue implacable.

Apertura 2008: el globito que cerró su primera etapa

El 29 de marzo de 2008 disputó su último clásico antes de partir a Europa.

Ariel Carreño adelantó a Millonarios tras aprovechar una salida apresurada del arquero y definir con un globito que silenció el estadio. Aquella noche terminó 1-1 gracias a un gol agónico de Camilo Zúñiga, pero la imagen volvió a dejar dudas sobre la gestión del mano a mano.

Semanas después, Ospina emprendió su aventura europea.

Regreso y déjà vu: Finalización 2024

Casi dos décadas después, la historia tuvo ecos similares.

El Campín – Cuadrangulares

En diciembre de 2024, Nacional parecía rescatar un empate valioso en Bogotá. Última jugada, tiro de esquina, salida infortunada del arquero y gol de David Silva en el segundo palo. Derrota 2-1.

Atanasio – el penal de Falcao

Tres días después, partido decisivo. Nacional ganaba 1-0. Penal polémico para Millonarios. Falcao, al cobro.

El Tigre ejecutó al centro, fiel a su técnica habitual. Ospina no logró contenerlo. Los penales han sido históricamente su talón de Aquiles, con bajo porcentaje de efectividad en atajadas. La crítica fue inevitable: ¿cómo no intuir a un compañero de tantos años en Selección?

El antecedente más doloroso: Falcao bajo la lluvia

Los Cuadrangulares del Apertura 2025 —partido bajo lluvia, cerrado y tenso— Falcao volvió a marcar en el Atanasio tras eludir al arquero y definir con serenidad. A Ospina se le reprochó reacción tardía y falta de potencia en el achique.

El clásico, otra vez, le dejó factura emocional.

David Ospina: jerarquía, liderazgo… y revancha

Nada de esto borra la estatura de Ospina. Es capitán, voz de mando, líder natural. Un arquero que transmite calma en noches de tormenta.

Pero el historial ante Millonarios muestra un patrón incómodo: errores puntuales en momentos decisivos. Acciones que pesaron en partidos grandes.

Esta noche abre un nuevo capítulo. Con la Copa Sudamericana 2026 como escenario y con Falcao del otro lado, el arquero antioqueño tiene la oportunidad de cambiar la narrativa.

Porque si algo ha demostrado a lo largo de su carrera es resiliencia. Y en los clásicos, la memoria pesa… pero la revancha seduce aún más.