Tras concluir el Brasileirão 2025 en la tercera posición, el Cruzeiro centra su atención en la disputa de la Copa do Brasil, un torneo donde es el máximo campeón histórico con seis coronas. La Raposa llega a estas semifinales con un rendimiento imponente: eliminó al Vila Nova en la tercera fase con un agregado de 5-0, al CRB en octavos por 2-0 y al Atlético-MG en cuartos con un contundente 4-0 global, demostrando solidez y autoridad en cada cruce.

Cruzeiro vs Corinthians: horarios y transmisiones EN VIVO HOY

COLOMBIA: 7:30 p.m. | Win Sports, DIRECTV, Disney + y DGO

7:30 p.m. | Win Sports, DIRECTV, Disney + y DGO ARGENTINA: 9:30 p.m. | DIRECTV, DGO y Disney +

9:30 p.m. | DIRECTV, DGO y Disney + MÉXICO: 6:30 p.m. | ESPN 2, Disney+ y TV Globo

6:30 p.m. | ESPN 2, Disney+ y TV Globo MIAMI: 7:30 p.m. | FOX Deportes, TV Globo y Fubo Sports

7:30 p.m. | FOX Deportes, TV Globo y Fubo Sports BRASIL: 9:30 p.m. | TNT, Max, PlayPlus, R7, Record, Uol Play, Nosso Futebol y Zapping TV

9:30 p.m. | TNT, Max, PlayPlus, R7, Record, Uol Play, Nosso Futebol y Zapping TV ESPAÑA: 1:30 a.m. del jueves 11 de diciembre | Sin transmisión oficial

Corinthians busca su cuarto título de Copa do Brasil

Mientras Cruzeiro continúa mostrando firmeza y orden, el Corinthians llega decidido a buscar su cuarto trofeo de la Copa do Brasil, avanzando con autoridad en cada fase: superó al Novorizontino por 2-0, eliminó al Palmeiras por 3-0 y dejó en el camino al Athletico-PR también por 3-0 en el global. El equipo dirigido por Dorival Júnior recupera para este duelo a Rodrigo Garro y Yuri Alberto, quienes superaron molestias físicas y ya están disponibles para el entrenador.

El propio Dorival destacó que la presión es parte permanente del día a día del club y que el plantel llega preparado para medirse con un rival sólido como Cruzeiro. Asegura que el grupo cuenta con las herramientas, el rendimiento y la determinación necesarios para competir en igualdad de condiciones en esta semifinal.

En el Brasileirão, el Corinthians cerró el campeonato en la 13ª casilla con 47 puntos, lo que le permitió asegurar un cupo a la Copa Sudamericana 2026. El partido de vuelta de esta semifinal está programado para el domingo 14 en el Neo Química Arena. El ganador se medirá en la final al vencedor del cruce entre Vasco y Fluminense.

Lesionados y suspendidos

Cruzeiro

Marquinhos y Janderson continúan en el departamento médico.

Fagner está ausente por una situación contractual.

Corinthians

Sin lesiones confirmadas.

Cruzeiro vs Corinthians: posibles nóminas

Cruzeiro

Cássio; William, Villalba, Fabrício Bruno, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Arroyo, Christian y Kaio Jorge.

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu, Raniele, Breno Bidon, André Carrillo, Maycon (Rodrigo Garro), Vitinho (Yuri Alberto) y Memphis Depay.