El sorteo de los octavos de final de la Champions League 2025/26 dejó un cuadro cargado de historia, rivalidades recientes y duelos que perfectamente podrían ser finales anticipadas. Los 16 clubes que siguen en carrera ya conocen su próximo obstáculo y el camino que deberán recorrer rumbo a la gran cita en Budapest.

La jornada confirmó enfrentamientos de alto calibre, reencuentros repetidos en los últimos años y desafíos complejos para varios futbolistas colombianos que siguen en competencia.

Real Madrid vs Manchester City, el clásico moderno de Europa

Uno de los cruces más llamativos será nuevamente el de Real Madrid contra Manchester City, un duelo que se ha vuelto recurrente en las fases decisivas del torneo en temporadas recientes. Dos gigantes que han marcado la última era de la competencia vuelven a cruzarse en una llave que promete intensidad táctica y figuras de primer nivel.

Bayern Múnich y Arsenal, ante retos exigentes

El Bayern Múnich, donde milita Luis Díaz, tendrá como rival al siempre incómodo Atalanta, equipo que ha demostrado competitividad en torneos internacionales. Será una prueba de carácter para el conjunto bávaro.

Por su parte, el Arsenal, que terminó líder invicto en la fase liga, se medirá ante el Bayer Leverkusen, otro de los proyectos sólidos del fútbol europeo actual.

Barcelona, PSG y otros cruces de alto impacto

El Barcelona viajará nuevamente para enfrentar al Newcastle, mientras que el vigente campeón, el París Saint-Germain, iniciará la defensa del título frente al Chelsea, en una serie que enfrenta tradición inglesa con el poderío parisino.

En otra llave atractiva, el Liverpool buscará revancha ante el Galatasaray de Dávinson Sánchez, mientras que el Atlético de Madrid se enfrentará a un Tottenham golpeado por su irregular temporada en la Premier League, pero siempre competitivo en escenarios europeos.

Desafío especial para Luis Javier Suárez

El colombiano Luis Javier Suárez tendrá una tarea compleja frente al sorprendente Bodo/Glimt, conjunto noruego que ha dado golpes de autoridad en esta edición del torneo. El equipo escandinavo eliminó al Inter de Milán en su propia casa durante la fase de playoffs y ya dejó claro que no será un rival menor.

Llaves de Octavos de Final – Champions League 2025/26

Real Madrid vs. Manchester City

Bodo/Glimt vs. Sporting de Lisboa

París Saint-Germain vs. Chelsea

Newcastle vs. Barcelona

Galatasaray vs. Liverpool

Atlético de Madrid vs. Tottenham

Atalanta vs. Bayern Múnich

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

Fechas clave del calendario

De acuerdo con lo estipulado por la UEFA, los octavos de final se disputarán en las siguientes semanas:

Partidos de ida: 10 y 11 de marzo

10 y 11 de marzo Partidos de vuelta: 17 y 18 de marzo

Los cuartos de final se jugarán a comienzos de abril, las semifinales se completarán ese mismo mes y la gran final está programada para el 30 de mayo en Budapest.

La ruta hacia la Orejona ya está trazada. Ahora, los gigantes de Europa deberán confirmar en el campo lo que el sorteo anticipó sobre el papel.