La Selección Colombia se medirá ante Croacia en un amistoso premundialista que representa una prueba exigente por el nivel del rival. Más allá del nombre de Luka Modric, el conjunto europeo llega con una base de futbolistas consolidados en las principales ligas del continente, lo que eleva el grado de dificultad del encuentro.

El equipo dirigido por Zlatko Dalic mantiene una estructura competitiva que combina experiencia y rendimiento actual en clubes de alto nivel. Varios de sus convocados han sido protagonistas en torneos internacionales y cuentan con trayectorias destacadas en selecciones y ligas europeas.

Luka Modric, el referente absoluto de Croacia

Hablar de Croacia implica comenzar por Luka Modric, uno de los mediocampistas más influyentes de su generación. Ídolo del Real Madrid y ganador del Balón de Oro en 2018, el volante sigue siendo el cerebro del equipo.

Con participación en cuatro Copas del Mundo, Modric aporta liderazgo, visión de juego y experiencia en momentos clave. Su actualidad en el AC Milan confirma que, pese a su edad, continúa compitiendo al más alto nivel.

Mario Pasalic, equilibrio y experiencia en el mediocampo

Otro de los nombres importantes es Mario Pasalic, mediocampista con una trayectoria sólida en el fútbol europeo. A sus 31 años, es una pieza clave del Atalanta, equipo con el que ha logrado consolidarse en la élite.

Pasalic ha pasado por clubes como Chelsea, AS Monaco y AC Milan, acumulando experiencia en diferentes contextos competitivos. En la selección croata suma más de 80 partidos desde su debut en 2014 y fue parte del equipo que alcanzó el tercer lugar en un Mundial.

Además, cuenta con un título de Europa League en 2024, lo que refuerza su perfil como un jugador acostumbrado a competir en escenarios de alta exigencia.

Ivan Perisic, jerarquía ofensiva y recorrido internacional

En ataque, uno de los nombres más destacados es Ivan Perisic, un futbolista que ha sido protagonista durante más de una década en la selección. Con 37 años, actualmente juega en el PSV Eindhoven, pero su trayectoria incluye pasos por equipos de primer nivel como Inter de Milán, Bayern Múnich y Tottenham Hotspur.

Perisic ha disputado tres Copas del Mundo y supera los 150 partidos con la selección croata. Es el segundo jugador con más presencias y también el segundo máximo goleador en la historia del equipo, lo que evidencia su impacto ofensivo.

Andrej Kramaric, gol y continuidad en la selección

Otro de los referentes en el ataque es Andrej Kramaric, delantero con amplia experiencia en el fútbol alemán. Actualmente juega en el Hoffenheim, donde se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del equipo. A nivel de selección, supera el centenar de partidos y es el tercer máximo goleador histórico de Croacia, con 36 anotaciones.

Kramaric destaca por su capacidad de definición, movilidad en el frente de ataque y lectura de juego, cualidades que lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales.

Ante Budimir, presente goleador en LaLiga

Entre las figuras actuales aparece Ante Budimir, delantero que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El atacante del Osasuna se ha posicionado como uno de los goleadores más destacados de LaLiga. Actualmente es el tercer máximo anotador del torneo, solo por detrás de Kylian Mbappé y Vedat Muriqi.

Budimir suma 14 goles en la competencia, igualando cifras de jugadores jóvenes de gran proyección como Lamine Yamal. En la selección croata acumula seis anotaciones, consolidándose como una alternativa ofensiva importante.

Croacia, un rival de alto nivel para Colombia

Más allá de Luka Modric, Croacia presenta una nómina con futbolistas experimentados, vigentes en el fútbol europeo y con recorrido en competiciones internacionales.

El equipo combina liderazgo, capacidad técnica y poder ofensivo, lo que lo convierte en un rival ideal para medir el nivel de la Selección Colombia en su preparación rumbo al Mundial 2026.

El amistoso permitirá observar cómo responde la Tricolor ante jugadores que están acostumbrados a competir en las principales ligas del mundo, en un contexto que exige máxima concentración y rendimiento colectivo.