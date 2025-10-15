A sus 40 años, Cristiano Ronaldo continúa ampliando su leyenda como el máximo goleador de todos los tiempos. Su más reciente doblete ante Hungría por la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 lo llevó a un nuevo récord: ser el goleador histórico de las Eliminatorias a Copas del Mundo con 41 goles.

Este hito no es más que un capítulo más de una lista impresionante que abarca clubes, selecciones y torneos internacionales. Cristiano suma 948 goles oficiales y está cada vez más cerca de una marca que parece imposible: los 1000 goles en partidos oficiales.

Récord 1: Cristiano Ronaldo, máximo goleador en la historia del fútbol profesional

La cifra de 948 goles convierte a Cristiano en el máximo goleador de la historia del fútbol profesional. Ningún otro jugador ha alcanzado semejante número en competencias oficiales. Su regularidad, longevidad y capacidad goleadora son únicas.

Con más de dos décadas de carrera, el portugués ha anotado en todas las competiciones y categorías en las que participó, manteniendo una vigencia que pocos deportistas han logrado en la historia del deporte. Claramente, va por más tantos que amplien su leyenda. Está activo y goleador tanto en la selección como en Al Nassr.

Récord 2: Goleador histórico en selecciones nacionales

Con 143 goles con la Selección de fútbol de Portugal, Cristiano Ronaldo es el máximo anotador en la historia de las selecciones nacionales. Superó hace tiempo marcas históricas y continúa ampliando la diferencia con cada convocatoria. Es otro récord que buscará seguir ampliando con su vigencia absoluta.

Ha convertido en eliminatorias, Eurocopas, Mundiales y amistosos internacionales, siempre como referente y líder. Este registro es uno de los más emblemáticos de su carrera.

Récord 3: Cristiano Ronaldo, máximo goleador de Real Madrid

Durante sus nueve temporadas en el Real Madrid Club de Fútbol, Cristiano anotó 450 goles en 438 partidos, logrando un promedio que marcó época. Ningún jugador en la historia del club ha alcanzado una cifra similar.

En ese periodo conquistó títulos nacionales e internacionales, incluyendo cuatro Liga de Campeones de la UEFA, consolidándose como el mayor ídolo goleador de la Casa Blanca.

Récord 4: el de más goles en la Champions League

Cristiano también es el máximo goleador histórico de la Champions League, con 140 goles. Además de la cifra, se destaca que muchos de esos tantos fueron en instancias decisivas: cuartos de final, semifinales y finales.

Su dominio en el torneo continental es tal que estableció récords de goles en una misma temporada y en series consecutivas, convirtiéndose en el jugador más determinante en la historia de la competición.

Récord 5: CR7 es el goleador histórico de la Eurocopa

Otro de sus grandes logros está en la Eurocopa, donde también es el máximo artillero histórico con 14 goles. Desde su debut en 2004 hasta la última edición, CR7 ha sido sinónimo de protagonismo en el torneo continental.

Además, fue clave en la histórica consagración de Portugal en 2016, cuando levantó su primer gran título con la selección.

Récord 6: el de más goles en Eliminatorias al Mundial

Su doblete frente a Hungría le permitió a Cristiano alcanzar otro récord: máximo goleador histórico de las Eliminatorias al Mundial, con 41 goles. Superó al mítico Carlos Ruiz, quien tenía 39. De esta forma, el portugués suma otro logro que lo distingue del resto de futbolistas en actividad y del pasado.

El camino hacia los 1000 goles de Cristiano Ronaldo

Con 948 goles oficiales, Cristiano Ronaldo está a solo 52 de convertirse en el primer futbolista en alcanzar los 1000 goles oficiales en toda la historia. Un número que parecía inalcanzable, pero que él está transformando en una meta real. Su vigencia goleadora a los 40 años demuestra que no es solo una leyenda del pasado: sigue compitiendo y rompiendo récords en el presente.

La lista que define una era en el fútbol

Cristiano Ronaldo es sinónimo de gol, ambición y constancia. Su lista de récords no solo habla de cifras, sino también de un legado deportivo que marcará generaciones. De clubes a selecciones, de Champions a Eurocopas, sus números son prueba de una carrera irrepetible. El camino hacia los 1000 goles es la próxima gran historia que está escribiendo uno de los más grandes de todos los tiempos.