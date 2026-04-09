La Saudi Pro League atraviesa uno de sus momentos más tensos de la temporada. Al Ahli, tercero en la tabla, denunció públicamente un supuesto favoritismo arbitral hacia Al Nassr, equipo del portugués Cristiano Ronaldo, tras el empate 1-1 frente a Al Fayha.

El foco de la polémica está en tres acciones dentro del área que, según jugadores y cuerpo técnico de Al Ahli, debieron ser sancionadas como penales. Dos fueron revisadas por el VAR sin modificación del fallo inicial y una tercera, una mano en el área al minuto 97, ni siquiera fue chequeada. Las reacciones no tardaron en llegar y el debate sobre la transparencia arbitral se instaló con fuerza en el cierre del campeonato.

Los tres penales que desataron la polémica en Al Ahli vs Al Fayha

Durante el empate 1-1 ante Al Fayha, Al Ahli reclamó tres jugadas claras dentro del área rival. De acuerdo con los protagonistas, dos de ellas fueron revisadas por el VAR, pero el equipo arbitral decidió no cambiar la decisión original. La tercera acción, una mano evidente en tiempo añadido, no fue revisada en absoluto.

La situación generó indignación inmediata en el plantel. Para los futbolistas, se trató de decisiones determinantes en un momento crítico del torneo. Con siete fechas por disputar, cada punto puede definir el campeón, y el empate dejó a Al Ahli en desventaja en la lucha directa por el título.

La denuncia contra el arbitraje y el mensaje de Ivan Toney

Uno de los protagonistas más contundentes fue Ivan Toney, delantero de Al Ahli y actual máximo goleador del torneo. Tras el partido, reveló un diálogo que, según su versión, sostuvo con el cuarto árbitro.

“No sé si el árbitro apagó su micrófono antes de decirme lo que me dijo: ‘Enfócate en la Champions League asiática’”, expresó Toney. El atacante pidió que se publiquen las grabaciones de audio para que los hinchas puedan conocer la verdad. La frase alimentó la sospecha de que el campeonato local podría estar condicionado en favor de otro equipo.

El mensaje de Galeno y la reacción en redes sociales

La polémica escaló rápidamente a redes sociales. Su compañero Galeno publicó un mensaje contundente en X: “Mejor entreguen el trofeo directamente, está claro que eso es lo que quieren”.

La frase fue interpretada como una acusación directa de que la liga estaría inclinando el título hacia Al Nassr, club donde juega Cristiano Ronaldo. La publicación generó miles de interacciones y amplificó el debate en el ámbito internacional.

El comunicado oficial de Al-Ahli y las dudas sobre la legitimidad

Más allá de las declaraciones individuales, Al Ahli emitió un comunicado oficial en el que puso en duda la legitimidad de las decisiones arbitrales. El club reclamó mayor transparencia y pidió explicaciones formales sobre los criterios aplicados en las jugadas polémicas.

Este pronunciamiento institucional elevó el conflicto a un plano mayor, dejando de ser una simple protesta deportiva para convertirse en una cuestión de credibilidad del campeonato.

La tabla de posiciones y el contexto del título en Arabia Saudita

El momento de la denuncia no es casual. Actualmente, Al Nassr lidera en solitario con 70 puntos, seguido por Al Hilal con 68 y Al Ahli con 66. Restan siete jornadas para el cierre del torneo y los tres equipos se enfrentarán entre sí en las próximas semanas.

El margen es mínimo y cualquier error arbitral puede tener consecuencias directas en la definición del campeonato. En ese escenario, las decisiones cuestionadas adquieren un peso determinante.

Cristiano Ronaldo y la sospecha de favoritismo

Aunque Cristiano Ronaldo no ha realizado declaraciones públicas sobre el tema, su figura quedó inevitablemente vinculada a la polémica. Al Ahli sostiene que existiría un interés en que el título quede en manos de Al Nassr, equipo que cuenta con el portugués como principal referencia mediática y deportiva.

La presencia de Ronaldo ha elevado el perfil internacional de la liga, y esa exposición amplifica cualquier controversia. Sin embargo, hasta el momento no existe pronunciamiento oficial de la liga que respalde las acusaciones de manipulación.

VAR, transparencia y credibilidad en la Saudi Pro League

El uso del VAR en dos de las tres jugadas cuestionadas es uno de los puntos centrales del debate. Para Al-Ahli, la revisión sin cambio de decisión refuerza la sensación de arbitrariedad. La jugada no revisada al minuto 97 agrega un elemento adicional de tensión.

La exigencia de publicar los audios arbitrales se suma a una tendencia global en varias ligas que buscan mayor transparencia en decisiones controvertidas. La respuesta que dé la Saudi Pro League podría marcar un precedente para el futuro del torneo.

Con siete fechas por delante y enfrentamientos directos entre los tres primeros, la polémica arbitral se convierte en un factor añadido a una definición que promete máxima tensión deportiva y mediática en Arabia Saudita.