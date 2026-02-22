Cristiano Ronaldo firmó un nuevo doblete en la goleada de Al Nassr sobre Al Hazem (4-0) y alcanzó los 964 goles oficiales en su carrera profesional. Cada anotación reduce la distancia hacia una cifra que durante décadas fue considerada inalcanzable: los 1000 goles.

El portugués marcó el primer y el cuarto tanto del encuentro, encaminando y cerrando el triunfo de su equipo. No fue una actuación aislada: fue la confirmación de que, incluso en la recta final de su trayectoria, sigue compitiendo con hambre, liderazgo y una ambición que lo mantiene como referencia ofensiva absoluta.

El doblete de Cristiano Ronaldo ante Al Hazem

El partido dejó una imagen repetida a lo largo de su carrera: Cristiano Ronaldo siendo decisivo. Su primer gol rompió el equilibrio y abrió el camino para la goleada; el segundo selló el 4-0 y reafirmó su protagonismo.

Con este doblete, el portugués llegó a 20 goles en la temporada, manteniéndose como uno de los principales artilleros del torneo. La cifra demuestra que su rendimiento no depende del contexto ni de la edad, sino de una regularidad que ha marcado su carrera durante más de dos décadas.

Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores de la liga saudí

Gracias a sus 20 anotaciones, Cristiano Ronaldo ocupa el tercer lugar entre los máximos goleadores de la liga árabe. Solo lo superan Ivan Toney, delantero de Al Ahli, con 23 goles, y Julián Quiñones, atacante de Al Qadsiah, con 21.

La pelea por el liderato goleador sigue abierta y cada jornada ofrece la posibilidad de escalar posiciones. Sin embargo, más allá del torneo local, el foco global está puesto en la cifra total que sigue creciendo.

Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en su carrera profesional

Con el doblete frente a Al Hazem, Cristiano Ronaldo alcanzó los 964 goles oficiales. Se trata de una marca que lo consolida como el máximo goleador en la historia del fútbol profesional, ampliando un registro que ya era extraordinario.

Cada nuevo gol no solo suma en la competencia doméstica, sino que fortalece una narrativa histórica que trasciende ligas y generaciones. La cuenta hacia los 1000 ya no es una hipótesis lejana, sino una realidad estadística en desarrollo.

Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000

Tras llegar a los 964 goles oficiales, Cristiano Ronaldo necesita 36 anotaciones para alcanzar la barrera simbólica de los 1000 goles. El número, que durante años parecía imposible en la era moderna, hoy se analiza con seriedad debido a su ritmo de anotación.

Su constancia en Al Nassr y su protagonismo ofensivo mantienen viva la cuenta regresiva. Cada partido representa una oportunidad concreta de reducir esa distancia y acercarse a la que podría convertirse en la mayor hazaña individual del fútbol.

Cómo se reparten los 964 goles oficiales de Cristiano Ronaldo

La dimensión de su carrera se entiende mejor al observar cómo se distribuyen sus goles en los distintos clubes y en la selección:

Real Madrid: 450 goles

450 goles Manchester United: 145 goles

145 goles Portugal: 143 goles

143 goles Al Nassr: 120 goles

120 goles Juventus: 101 goles

101 goles Sporting Clube: 5 goles

Este reparto refleja una producción sostenida en distintos contextos competitivos, con impacto inmediato en cada etapa de su trayectoria.

La selección de Portugal y el peso internacional de su legado

Los 143 goles con la selección de Portugal lo posicionaron como el máximo goleador histórico de selecciones nacionales. Además, transformaron la dimensión competitiva del equipo luso en torneos internacionales.

Cristiano convirtió goles determinantes en eliminatorias y fases finales, ampliando su impacto más allá de los clubes.

Al Nassr y la etapa que sostiene la carrera hacia los 1000

Su paso por Al Nassr ya suma 120 goles y se ha convertido en un capítulo clave para sostener la persecución de la cifra redonda. Lejos de representar un cierre, Arabia Saudita es hoy el escenario donde continúa ampliando su legado goleador.

El nuevo doblete ante Al Hazem es otra señal de que la historia aún no ha terminado. Con 964 goles oficiales y 36 por delante para alcanzar los 1000, Cristiano Ronaldo mantiene viva una cuenta que puede redefinir los límites estadísticos del fútbol mundial.