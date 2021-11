Cristiano: “Para la críticas un día todo es perfecto y al otro día somos una basura”

Cristiano Ronaldo llegó al Manchester United para llevarlo de nuevo en la cima, sin embargo, el momento del club no es el mejor. La goleada por 0-5 que sufrieron a manos del Liverpool FC, dejó muchos sentimientos de inconformismo en el entorno del elenco inglés y eso ha tocado al portugués.

“El United es muy grande y las críticas siempre están ahí. A mí no me molesta porque he jugado durante 18 años en el fútbol, así que sé que un día es perfecto y otro día somos una basura. Tenemos que lidiar con eso”, expresó CR7 para el portal Sky Sports.

“Fue duro. No esperábamos los dos últimos resultados en la Premier League. Pero espero que esta vez hayamos pasado página (…) Todos conocen su papel en el equipo, no es solo el entrenador al que muchos señalan, también son los jugadores”, continuó.

El portugués ajusta siete goles en 806 minutos, su participación ha sido buena pero no lo suficiente para que el club recupere su grandeza y por supuesto, los ojos están puestos en él.

Este martes tendrá competencia en Champions League, contra el Atalanta, de los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. El partido será a las 3:00 p.m. (hora colombiana) en el estadio Atleti Azzurri d’Italia.