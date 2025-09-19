Cristhian Mosquera, defensor central nacido en Alicante (España) y con raíces colombianas, vive uno de los dilemas más interesantes en el fútbol actual: elegir entre representar a la Selección de España o a la Selección Colombia. A sus 21 años, con una carrera que lo llevó de la cantera del Valencia CF al reciente fichaje con el Arsenal de Inglaterra, el zaguero es seguido muy de cerca por ambos países, aunque todavía no ha debutado con ninguna selección absoluta.

El jugador ha dejado clara su intención de llegar a la Selección de España dirigida por Luis de la Fuente, tras participar en varias categorías juveniles de “La Roja”. Sin embargo, el reglamento de la FIFA deja abierta una ventana para que Colombia pueda hacer un nuevo intento de convencerlo y sumarlo a su proyecto rumbo al Mundial de 2026.

Cristhian Mosquera y su trayectoria en el fútbol europeo

Mosquera nació en Alicante el 27 de junio de 2004, en el seno de una familia de padres colombianos. Desde temprana edad fue vinculado al Valencia CF, donde completó gran parte de su formación. Su proyección y fortaleza como zaguero central le abrieron espacio rápidamente en el primer equipo, lo que despertó el interés de varios clubes europeos.

En el verano de 2025, el Arsenal de Inglaterra apostó por él y lo fichó para reforzar su defensa. Su llegada a la Premier League confirma el potencial de Mosquera y lo ubica en un escenario de máxima exigencia, donde puede consolidarse como uno de los defensores jóvenes más prometedores del continente.

La intención de Cristhian Mosquera con la Selección de España

En entrevista con El Larguero en septiembre de 2025, el zaguero expresó con claridad su objetivo:

«Mi objetivo es ser llamado por Luis de la Fuente. Hay grandes jugadores en todas las posiciones. Yo, en mi club, me dedico a trabajar y, cuando lleguen las oportunidades, Dios me abrirá las puertas».

Mosquera ha formado parte de varias convocatorias en categorías juveniles de España, lo que refuerza su deseo de mantenerse en ese proceso. Sin embargo, la competencia en su puesto es alta, con nombres consolidados que limitan las posibilidades inmediatas de una convocatoria oficial al equipo mayor.

La Selección Colombia no pierde la esperanza de tener a Cristhian Mosquera

Mientras tanto, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) sigue atenta a la situación. Según medios nacionales, directivos del fútbol colombiano ya han hecho acercamientos previos con Mosquera y planean insistir para convencerlo de vestir la camiseta de la Tricolor en el futuro. Previamente se hizo un intento fallido por tenerlo en la sub-20.

La posibilidad cobra más relevancia teniendo en cuenta que la Selección Colombia ya está clasificada al Mundial de 2026 y busca reforzar zonas clave de su plantilla con jugadores jóvenes y de proyección. Para la FCF, sumar a un zaguero que se forma en el fútbol europeo sería una apuesta estratégica pensando en el presente y en el futuro del equipo.

Qué dice la FIFA sobre el cambio de selección para un futbolista que ya jugó a nivel de juveniles

El reglamento de la FIFA es claro: un jugador puede cambiar de selección siempre que no haya disputado un partido oficial con la selección absoluta de otro país. En el caso de Cristhian Mosquera, aún no ha debutado oficialmente con España en competencias mayores, por lo que mantiene abierta la opción de representar a Colombia.

La situación podría cambiar de forma definitiva si es convocado y juega un partido oficial con la selección mayor de España. En ese escenario, las puertas para vestir la camiseta de la Tricolor quedarían cerradas de manera definitiva. Por eso, cada convocatoria en la que España lo tenga en cuenta será seguida de cerca por Colombia.

El futuro internacional de Cristhian Mosquera

La decisión de Mosquera no solo tiene que ver con su deseo personal, sino también con las oportunidades que cada selección pueda ofrecerle. Con España, competiría por un lugar en una plantilla repleta de figuras que recientemente ganó la Eurocopa 2024 y atraviesa un gran momento bajo la dirección de Luis de la Fuente. Con Colombia, tendría la posibilidad de convertirse en una pieza clave en una defensa que busca renovación.

En cualquier caso, el tiempo será decisivo. Mientras Mosquera continúa consolidándose en el Arsenal y mostrando sus condiciones en la Premier League, España y Colombia mantienen la expectativa sobre su decisión final.