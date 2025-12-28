La Copa Africana de Naciones entra en una fase decisiva desde muy temprano y propone un cruce de máxima exigencia entre dos selecciones llamadas a pelear por el título. Costa de Marfíl y Camerún llegan a la segunda jornada con triunfo en el debut y con la posibilidad de encaminar su clasificación. El contexto no admite distracciones: un resultado positivo puede marcar diferencia y un tropiezo puede cambiar por completo el panorama del grupo.

El duelo concentra atención por la jerarquía de ambos planteles y por la presión competitiva que implica este tramo del torneo. Con antecedentes fuertes y talento en cada línea, el partido promete ritmo alto, tensión constante y detalles que pueden definir el rumbo de la AFCON 2025.

Costa de Marfíl vs Camerún: horarios, canales de televisión y señales streaming HOY

Colombia: 3:00 p.m. | Win Sports, Win + Fútbol y Win Play

3:00 p.m. | Win Sports, Win + Fútbol y Win Play México: 2:00 p.m. | Claro Sports y FOX One

2:00 p.m. | Claro Sports y FOX One Estados Unidos: 3:00 p.m. | beIN Sports

3:00 p.m. | beIN Sports España: 9:00 p.m. | Movistar +

9:00 p.m. | Movistar + Resto de Sudamérica: Claro Sports

Un cruce con antecedentes, figuras y presión de grupo

Tanto Costa de Marfíl como Camerún comenzaron su camino en la Copa Africana de Naciones con victorias ajustadas que dejaron buenas sensaciones, pero también aspectos por corregir. Ambos ganaron 1-0 y necesitaron de sus principales referentes para inclinar la balanza en partidos cerrados y muy disputados.

En el caso de los marfileños, Amad Diallo fue decisivo con el único gol frente a Mozambique, confirmando su peso en el frente ofensivo. Del lado camerunés, Bryan Mbeumo fue elegido figura ante Gabón tras una actuación completa: generó seis opciones claras y entregó la asistencia para el tanto de Etta Eyong, mostrando liderazgo y claridad en momentos clave.

El historial reciente añade un condimento especial. Costa de Marfil y Camerún no se enfrentan en una fase final de la AFCON desde 2015, cuando Los Elefantes se impusieron por la mínima en la fase de grupos. No obstante, hay un dato que obliga a la prudencia: Costa de Marfil no ha logrado ganar su segundo partido de grupo en las últimas cinco ediciones del torneo.

Para Camerún, este compromiso representa una prueba de carácter. Tras una preparación marcada por dificultades, el triunfo inicial trajo alivio y confianza. Mbeumo lo dejó claro al señalar que aún queda trabajo por hacer para asegurar la clasificación, pero que el grupo se siente listo para el desafío. Esa exigencia se renueva ahora en Agadir, con ambos equipos conscientes de que cada punto puede ser determinante.