Como consecuencia de la guerra, se cancela la liga ucraniana

Líder hasta el parón, Shakhtar Donetsk no se proclama campeón.

La liga ucraniana canceló su temporada debido a la invasión de Rusia, que comenzó en febrero. La clasificación actual ha sido declarada final, pero no habrá campeón.

Así, el Shakhtar Donetsk acabó en cabeza, dos puntos por delante del Dínamo de Kiev. Además de no tener un ganador, no habrá premios “porque el campeonato no se pudo jugar hasta el final debido a la extensión del estado de ley marcial en Ucrania”.

Además de paralizar el campeonato, la guerra afectó al fútbol local de otras formas. Primera división Mauripol está en territorio que ahora está controlado por Rusia. El estadio de Desna Chernihiv fue destruido por un bombardeo. Shakhtar y Dynamo Kiev están de gira por el continente celebrando amistosos benéficos para recaudar fondos para los afectados por la guerra.

De los 16 equipos de la primera división, el estadio del Mariupol se encuentra en una zona que ahora está bajo control ruso, mientras que el estadio del Desna, de Cherníhiv, fue arrasado durante los bombardeos que derribaron parte de una tribuna. También quedó un profundo cráter en el campo de juego.

Por otra parte, la Selección de Ucrania aún tiene posibilidades de clasificarse al Mundial de Catar 2022. Enfrentará a Escocia el 1 de junio, aplazado por la repesca europea. El ganador se enfrentará a Gales cuatro días después por una plaza la Copa del Mundo.