La primera semana de competencia en la fase de grupos de la Libertadores y la Sudamericana dejó un panorama poco alentador para el fútbol colombiano. Los seis equipos que representan al país en los torneos organizados por Conmebol disputaron sus primeros partidos y el balance fue llamativo: ninguno logró ganar.

El dato refleja un inicio complicado para los clubes colombianos en el escenario continental. Aunque varios equipos lograron rescatar empates en partidos exigentes, el saldo general dejó dudas sobre el rendimiento colectivo del país en el arranque de los torneos internacionales más importantes de Sudamérica.

Ningún equipo colombiano ganó en la primera semana de los torneos Conmebol

Durante la jornada inicial de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, participaron seis clubes colombianos. Los resultados dejaron un dato contundente: ninguno logró sumar una victoria. El balance general fue de cuatro empates y dos derrotas, una cifra que refleja las dificultades que enfrentaron los equipos del país en sus respectivos compromisos.

Aunque varios partidos fueron parejos y se definieron por detalles, el arranque deja a los representantes colombianos obligados a reaccionar rápidamente en las próximas jornadas. Sus resultados:

Libertadores:

Independiente Medellín 1-1 Estudiantes LP (Francisco Chaverra; Tiago Palacios)

Deportes Tolima 0-0 Universitario

Santa Fe 1-1 Peñarol (Emanuel Olivera; Matías Arezo)

Junior 1-1 Palmeiras (Teo Gutiérrez; Ramón Sosa)

Sudamericana

O’Higgins 2-0 Millonarios (Arnaldo Castillo y Francisco González)

Macará 1-1 América de Cali (Josen Escobar –autogol-; Daniel Valencia)

Resultados de los equipos colombianos en la Semana 1 de la Copa Libertadores

En la Copa Libertadores, cuatro equipos colombianos disputaron su primer partido de la fase de grupos.

Independiente Medellín 1-1 Estudiantes de La Plata

El DIM rescató un empate frente a Estudiantes de La Plata en un partido competitivo. El gol del equipo colombiano fue anotado por Francisco Chaverra, mientras que Tiago Palacios marcó para el conjunto argentino. El encuentro fue equilibrado y dejó sensaciones positivas en varios tramos del juego para el equipo antioqueño.

Deportes Tolima 0-0 Universitario

Deportes Tolima igualó sin goles frente a Universitario en un partido cerrado. El equipo colombiano intentó imponer condiciones, pero no logró concretar las oportunidades generadas y terminó repartiendo puntos en el debut.

Santa Fe 1-1 Peñarol

En Bogotá, Independiente Santa Fe empató 1-1 frente a Peñarol. El conjunto cardenal se adelantó con un gol de Emanuel Olivera, pero el equipo uruguayo logró igualar el marcador con una anotación de Matías Arezo, dejando el partido en empate.

Junior 1-1 Palmeiras

Otro de los empates de la jornada fue el protagonizado por Junior, que igualó 1-1 frente a Palmeiras. Teófilo Gutiérrez marcó el gol del equipo barranquillero, mientras que Ramón Sosa anotó para el conjunto brasileño.

Resultados de los equipos colombianos en la Semana 1 de la Sudamericana

La participación colombiana en la Copa Sudamericana también dejó resultados complicados.

O’Higgins 2-0 Millonarios

Millonarios sufrió una derrota en su debut frente a O’Higgins. El equipo chileno se impuso con goles de Arnaldo Castillo y Francisco González, resultado que dejó al conjunto colombiano sin puntos en la primera jornada.

Macará 1-1 América de Cali

Por su parte, América de Cali logró rescatar un empate como visitante frente a Macará. El gol del equipo ecuatoriano llegó tras un autogol de Josen Escobar, mientras que Daniel Valencia marcó el empate para el conjunto colombiano.

Un inicio complicado para el fútbol colombiano en torneos internacionales

El balance de la semana inicial deja un dato claro: seis partidos disputados por equipos colombianos en torneos Conmebol y ninguna victoria. Cinco empates y una derrota marcan un arranque discreto que obliga a los clubes del país a mejorar su rendimiento en las próximas jornadas de la fase de grupos.

Los resultados mantienen abiertas las posibilidades de clasificación, pero también reflejan la necesidad de sumar victorias en los próximos compromisos para evitar que el margen de error se reduzca demasiado temprano en la competencia continental.

Preguntas frecuentes sobre la semana de los equipos colombianos en Libertadores y Sudamericana

¿Cuántos equipos colombianos jugaron en la primera semana de Libertadores y Sudamericana?

En total participaron seis clubes colombianos en la primera fecha de la fase de grupos de los torneos Conmebol: Independiente Medellín, Deportes Tolima, Santa Fe y Junior en la Copa Libertadores; además de Millonarios y América de Cali en la Copa Sudamericana. Todos disputaron su partido inaugural en esta etapa.

¿Qué resultados obtuvieron los equipos colombianos en la semana de Copa Libertadores?

En la Libertadores se registraron cuatro empates. Independiente Medellín igualó 1-1 con Estudiantes de La Plata, Deportes Tolima empató 0-0 con Universitario, Santa Fe terminó 1-1 con Peñarol y Junior también empató 1-1 frente a Palmeiras. Ninguno de los representantes colombianos logró sumar tres puntos en la primera fecha.

¿Cómo les fue a Millonarios y América de Cali en la semana de la Copa Sudamericana?

En la Sudamericana el panorama fue similar. Millonarios perdió 2-0 en su visita a O’Higgins en Chile, mientras que América de Cali logró rescatar un empate 1-1 ante Macará en Ecuador. Estos resultados completaron una semana sin victorias para los equipos colombianos en torneos internacionales.