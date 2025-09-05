La Selección Colombia selló su clasificación al Mundial 2026 tras golear a Bolivia en Barranquilla (3-0) y lo hizo con una jornada de anticipación. Será la séptima participación de la Tricolor en una Copa del Mundo y lo hará en una edición muy especial, pues por primera vez en la historia habrá 48 selecciones participantes.

La cita planetaria que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá contará con un nuevo formato, más cupos para cada confederación y el debut de países que nunca antes habían estado en un Mundial. Al mismo tiempo, varias selecciones históricas ya tienen asegurado su lugar en la próxima Copa del Mundo.

El nuevo formato del Mundial 2026

La FIFA decidió ampliar el torneo a 48 participantes, modificando completamente la primera fase. Ahora habrá 12 grupos de 4 equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros clasificarán a los 16avos de final. Desde esa instancia se jugará en formato de eliminación directa hasta la gran final, que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para más de 80.000 espectadores.

Distribución de cupos para el Mundial a cada confederación

El cambio de formato obligó a FIFA a ampliar el número de plazas en cada continente:

UEFA (Europa): 16 cupos

16 cupos CAF (África): 9 cupos

9 cupos AFC (Asia): 8 cupos

8 cupos Conmebol (Sudamérica): 6 cupos

6 cupos Concacaf (Norte, Centroamérica y Caribe): 3 cupos directos

3 cupos directos Anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá): 3 cupos automáticos

3 cupos automáticos OFC (Oceanía): 1 cupo

1 cupo Repesca intercontinental: 2 cupos (todas las confederaciones excepto Europa)

Este nuevo reparto permitió que selecciones debutantes como Uzbekistán y Jordania alcanzaran por primera vez en su historia el sueño mundialista.

La Selección Colombia y su regreso a un Mundial

La Tricolor aseguró su clasificación gracias al triunfo 3-0 sobre Bolivia en Barranquilla. De esta manera, jugará su séptimo Mundial, tras haber participado en 1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018. Su mejor actuación fue en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final con James Rodríguez como goleador del torneo.

Ahora, con una nueva generación liderada por Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Jefferson Lerma, Colombia buscará ser protagonista en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Selecciones ya clasificadas al Mundial 2026

Hasta el 4 de septiembre de 2025, estas son las selecciones que tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo:

Estados Unidos (anfitrión): 13ª participación, mejor resultado: semifinales. México (anfitrión): 18ª participación, mejor resultado: cuartos de final. Canadá (anfitrión): 3ª participación, mejor resultado: fase de grupos. Japón (Asia): 8ª participación, mejor resultado: octavos de final. Nueva Zelanda (Oceanía): 3ª participación, mejor resultado: fase de grupos. Irán (Asia): 7ª participación, mejor resultado: fase de grupos. Argentina (Sudamérica): 19ª participación, 3 títulos mundiales, vigente campeón. Uzbekistán (Asia): debut absoluto en un Mundial. Jordania (Asia): debut absoluto en un Mundial. Corea del Sur (Asia): 12ª participación, mejor resultado: cuarto puesto en 2002. Australia (Asia): 7ª participación, mejor resultado: octavos de final. Brasil (Sudamérica): 23ª participación, máximo ganador con 5 títulos. Ecuador (Sudamérica): 5ª participación, mejor resultado: octavos de final. Uruguay (Sudamérica): 15ª participación, bicampeón del mundo. Paraguay (Sudamérica): 9ª participación, mejor resultado: cuartos de final. Colombia (Sudamérica): 7ª participación, mejor resultado: cuartos de final.

Un Mundial con campeones, habituales y debutantes

La lista de clasificados muestra la diversidad que tendrá el Mundial 2026:

Campeones del mundo como Brasil, Argentina y Uruguay ya confirmaron su presencia.

ya confirmaron su presencia. Habituales como México, Estados Unidos y Japón volverán a estar en la élite.

volverán a estar en la élite. Y por primera vez, Uzbekistán y Jordania representarán a Asia en la cita orbital, un reflejo del impacto de la expansión del torneo.

Expectativa por el Mundial 2026

La clasificación de Colombia y de varias selecciones más enciende la ilusión por un torneo que promete ser histórico. Con un formato renovado, nuevas naciones participantes y la presencia de gigantes del fútbol mundial, la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá será una de las más esperadas de los últimos tiempos.

Para la Tricolor, será la oportunidad de volver a brillar tras la ausencia en Qatar 2022 y buscar superar lo logrado en Brasil 2014. Los hinchas ya sueñan con una actuación memorable en un Mundial que marcará un antes y un después en la historia de la FIFA.