La Selección Colombia continúa su camino de preparación rumbo al Mundial 2026 con un nuevo desafío internacional. Este martes enfrentará a Canadá en territorio estadounidense, en un amistoso que podría tener modificaciones de última hora en su horario. Para el técnico Néstor Lorenzo, será una oportunidad ideal para probar variantes tácticas y observar a varios jugadores que buscan un lugar en la lista definitiva para la cita orbital.

Colombia vs Canadá: horario, canales TV y streaming para VER HOY

Colombia: 7:30 p.m. | Caracol y RCN

7:30 p.m. | Caracol y RCN Argentina: 9:30 p.m. | DIRECTV

9:30 p.m. | DIRECTV New Jersey (EE. UU): 8:30 p.m. | TUDN USA

8:30 p.m. | TUDN USA España: 2:30 a.m. del miércoles | DAZN

Así mismo, las plataformas de YouTube de Gol Caracol y RCN Deportes ofrecerán este partido en señal completamente gratis.

Cambio de horario y razones del ajuste en el partido

Según confirmó La FM, el duelo inicialmente programado para las 7:00 p.m. se retrasará media hora, iniciando finalmente a las 7:30 p.m. hora colombiana.

“Fuentes de la Federación Colombiana de Fútbol confirmaron que el amistoso entre las selecciones de Colombia y Canadá se jugará a las 7:30 p.m., es decir, media hora después de lo planteado”, indicó el medio.

El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison (Nueva Jersey), casa de los New York Red Bulls de la MLS. De acuerdo con el reporte, la modificación del horario obedecería a condiciones climáticas en la zona, donde se pronostican lluvias y posibles tormentas durante la tarde.

La Selección Colombia busca cerrar la gira FIFA con otro triunfo

Después de su brillante presentación ante México en Arlington, donde goleó 4–0 y dejó una gran imagen, el grupo colombiano se desplazó a Harrison, Nueva Jersey, para afrontar su segundo duelo amistoso de la fecha FIFA de octubre.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo llega con gran confianza y con la intención de seguir fortaleciendo la idea de juego que lo tiene invicto desde que el argentino asumió el mando. Varias sociedades ofensivas mostraron solidez, y el cuerpo técnico aprovechará este encuentro para seguir rotando nombres y dar minutos a quienes pelean por un puesto rumbo al Mundial.

Canadá, un rival de estilo europeo que busca revancha

El equipo norteamericano, conducido por Jesse Marsch, tiene una propuesta ofensiva marcada por la velocidad por las bandas y el juego directo. Sin embargo, llega golpeado tras su reciente derrota en el amistoso anterior y espera reivindicarse ante Colombia.

Canadá será uno de los anfitriones del Mundial 2026, por lo que estos partidos resultan claves en su preparación. El técnico busca encontrar el equilibrio entre juventud y experiencia, en un plantel con nombres que militan en Europa y la MLS.

Un historial breve entre Colombia y Canadá

La historia entre colombianos y canadienses es corta pero con antecedentes memorables: tres enfrentamientos en total, dos amistosos y uno oficial.

1988: Colombia ganó 3–0 en el Centenario de Armenia, con goles de Luis Carlos Perea, Carlos Valderrama y John Jairo Tréllez.

Colombia ganó 3–0 en el Centenario de Armenia, con goles de Luis Carlos Perea, Carlos Valderrama y John Jairo Tréllez. 2000: En la final de la Copa de Oro , Canadá venció 2–0 y se quedó con su único título del certamen.

En la final de la , Canadá venció 2–0 y se quedó con su único título del certamen. 2014: En el último amistoso, disputado también en Nueva Jersey, Colombia ganó 1–0 con anotación de James Rodríguez.

Este nuevo duelo representa la posibilidad de ampliar la ventaja en el historial y seguir sumando confianza en el proceso de Néstor Lorenzo, que continúa invicto en partidos amistosos.