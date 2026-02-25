La Champions League 2025-26 ya tiene definidos a los últimos equipos clasificados a los octavos de final tras la disputa de los playoffs. Con el nuevo formato del torneo, la expectativa ahora se centra en el sorteo que definirá el camino hacia la final de Budapest. Los ocho clubes que superaron la fase previa completaron el cuadro y dejaron todo listo para conocer los cruces.

El sorteo de los octavos de final, cuartos de final y semifinales se realizará en los próximos días en la sede de la UEFA, marcando el inicio de la etapa más intensa del torneo. Estos son los equipos clasificados, la fecha del sorteo, cómo se realizará y dónde verlo en vivo.

Últimos clasificados a octavos de final de la Champions League

Tras los playoffs, estos ocho clubes consiguieron su boleto a octavos:

Newcastle United

Atlético de Madrid

Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen

Paris Saint-Germain

Galatasaray

Atalanta

Real Madrid

Estos equipos se suman a los ocho mejores de la fase de liga, que serán cabezas de serie en el sorteo.

Posibles cruces de octavos de final de la Champions

Los playoffs de la Champions League, ronda que se disputa desde la edición anterior, están formados por los equipos que terminaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª posición de la clasificación.

PSG vs Barcelona/Chelsea

vs Barcelona/Chelsea Galatasaray vs Liverpool/Tottenham

vs Liverpool/Tottenham Real Madrid vs Sporting Clube/Manchester City

vs Sporting Clube/Manchester City Atalanta vs Arsenal/Bayern Múnich

vs Arsenal/Bayern Múnich Newcastle United vs Barcelona/Chelsea

vs Barcelona/Chelsea Atlético de Madrid vs Liverpool/Tottenham

vs Liverpool/Tottenham Bodo/Glimt vs Sporting Clube/Manchester City

vs Sporting Clube/Manchester City Bayer Leverkusen vs Arsenal/Bayern Múnich

Fecha y hora del sorteo de la Champions League

El sorteo oficial de los octavos, cuartos y semifinales se celebrará el:

Viernes 27 de febrero de 2026

12:00 HEC (Hora de Europa Central)

6:00 a.m. en Colombia

8:00 a.m. en Argentina

Este evento definirá no solo los cruces de octavos, sino también el camino completo hasta la final.

Dónde ver el sorteo de la Champions League en vivo

El sorteo se podrá ver en directo a través de los canales oficiales de la UEFA:

UEFA.com

UEFA.tv

Aplicación oficial de la Champions League

Estas plataformas transmitirán el evento completo con análisis previo y posterior.

Dónde se realiza el sorteo de octavos de final de la Champions League

El evento tendrá lugar en la sede tradicional de la UEFA:

Casa del Fútbol Europeo, en Nyon, Suiza.

Desde allí se definirán los cruces que marcarán el camino hacia la final.

Cómo funciona el sorteo de los octavos de final

El sistema del sorteo se basa en la posición final en la fase de liga:

Los ocho mejores equipos serán cabezas de serie.

Se agrupan en parejas según su posición: 1-2, 3-4, 5-6 y 7-8.

Cada pareja se emparejará con los ganadores de playoffs correspondientes.

El sorteo definirá el lado del cuadro para todos los clubes.

Se preparan recipientes con bolas que contienen los nombres de cada equipo. A partir de ahí, se asignan posiciones en el cuadro eliminatorio, comenzando con los clasificados 7-8 y terminando con los 1-2.

Cómo se definen cuartos, semifinales y final

Una vez definidos los octavos, el cuadro completo queda establecido. Los cruces de cuartos y semifinales se determinan automáticamente según la posición en el sorteo, sin necesidad de nuevos emparejamientos.

El equipo que figure en la última posición de cada llave disputará el partido de vuelta como local. Para la final, el ganador del lado plateado del cuadro será considerado local a efectos administrativos.

Fechas de octavos, cuartos, semifinales y final de la Champions League

El calendario restante de la Champions League es el siguiente:

Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

10/11 y 17/18 de marzo de 2026 Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

7/8 y 14/15 de abril de 2026 Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026 Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest

¿Pueden enfrentarse equipos del mismo país en octavos de la Champions?

Sí. En el nuevo formato, los clubes pueden enfrentarse a rivales de la misma federación o incluso a equipos que ya hayan jugado en la fase de liga. Esto abre la puerta a cruces inesperados y duelos de alto nivel desde la primera ronda eliminatoria.

Con los últimos clasificados confirmados y el sorteo listo para realizarse, la Champions League entra en su etapa más esperada. Cada cruce marcará el camino hacia la final y definirá quién sigue soñando con levantar el trofeo más importante del fútbol europeo.