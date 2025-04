La UEFA Champions League 2024-25 se acerca a su recta final con los apasionantes partidos de vuelta por los cuartos de final, que se disputarán entre el martes 15 y miércoles 16 de abril. Cuatro equipos parten con ventaja tras lo visto en los juegos de ida, pero la historia europea nos ha enseñado que las remontadas sí existen.

Real Madrid, Bayern Múnich, Aston Villa y Borussia Dortmund buscarán revertir series complicadas, mientras que Barcelona, París Saint-Germain, Arsenal e Inter de Milán tratarán de sellar su clasificación a semifinales.

A continuación, repasamos el panorama de cada llave:

Borussia Dortmund vs FC Barcelona: ¿queda vida tras el 0-4?

Ida: Barcelona 4-0 Dortmund

El FC Barcelona dio una exhibición ofensiva en Montjuïc y parece tener los dos pies en semifinales. Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal marcaron en una noche perfecta para los dirigidos por Hansi Flick.

A pesar del duro golpe, Niko Kovač intentará levantar a su equipo. El Dortmund nunca ha vencido al Barça en seis duelos europeos previos. Aunque el resultado parece irreversible, Flick advierte: «En fútbol todo puede pasar. Hay que minimizar los errores».

Martes 15 de abril – Estadio: Signal Iduna Park

Aston Villa vs PSG: remontada en Villa Park o confirmación parisina

Ida: PSG 3-1 Aston Villa

El Aston Villa sorprendió en los primeros minutos del duelo en París con un tanto de Morgan Rogers, pero luego fue superado por el poder ofensivo del PSG. Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y un gol en el descuento de Nuno Mendes pusieron la serie cuesta arriba para los ingleses.

El equipo de Luis Enrique llega con una ventaja de dos goles y una racha letal: ha marcado tres o más goles en seis de sus últimos ocho partidos de Champions. Sin embargo, en Birmingham esperan hacer historia con una noche mágica.

Martes 15 de abril – Estadio: Villa Park

Real Madrid vs Arsenal: remontada histórica o sentencia inglesa

Ida: Arsenal 3-0 Real Madrid

El Real Madrid nunca ha remontado una serie de Champions tras perder por tres goles en la ida, pero si existe un estadio para gestas inolvidables, ese es el Santiago Bernabéu.

Los goles de Declan Rice (doblete de tiro libre) y Mikel Merino silenciaron a los merengues. Ahora, con figuras como Jude Bellingham motivadas y una afición que nunca baja los brazos, el equipo de Carlo Ancelotti buscará un milagro.

Pero el Arsenal ya sabe lo que es eliminar al Madrid: lo hizo en la Champions 2005/06 antes de llegar a la final. Mikel Arteta advierte que aún queda mucho: «En Madrid tendremos que ser aún mejores».

Miércoles 16 de abril – Estadio: Santiago Bernabéu

Inter vs Bayern Múnich: mínima ventaja para los italianos

Ida: Inter 2-1 Bayern Múnich

El Inter de Milán sacó una valiosa victoria como visitante con goles de Lautaro Martínez y Davide Frattesi, en un duelo de altísimo nivel. El conjunto ‘nerazzurri’ ha ganado nueve de sus últimos diez partidos de Champions, abriendo el marcador en nueve de ellos.

El Bayern, que perdió su primer partido en casa en Champions desde 2021, confía en su capacidad de respuesta. Thomas Müller y Konrad Laimer dejaron claro que no bajan los brazos. «Nunca me he preocupado después de un partido de ida», dijo Müller con confianza.

Miércoles 16 de abril – Estadio: San Siro

Así están los cuartos de final de la Champions League 2024-25

Aston Villa 1-3 PSG (vuelta en Inglaterra)

Borussia Dortmund 0-4 Barcelona (vuelta en Alemania)

Real Madrid 0-3 Arsenal (vuelta en España)

Inter 2-1 Bayern Múnich (vuelta en Italia)

La vuelta de los cuartos de final de Champions League promete emociones fuertes, con la historia, la estadística y el presente jugando su papel. ¿Veremos nuevas hazañas o se impondrán los favoritos?