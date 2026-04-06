La Champions League entra en una etapa decisiva con el inicio de los cuartos, una fase en la que cada partido comienza a definir el camino hacia la gran final. Esta semana se disputan los encuentros de ida, con enfrentamientos de alto nivel entre algunos de los clubes más importantes del fútbol europeo.

La programación ya está definida por la UEFA y mantiene un horario unificado para todos los compromisos. Los partidos se jugarán entre el martes 7 y miércoles 8 de abril, con cuatro cruces que prometen intensidad, figuras en cancha y series abiertas de cara a los duelos de vuelta.

Partidos de Champions League esta semana: programación de cuartos de final

Los cuartos de final de la Champions League presentan cuatro enfrentamientos que concentran la atención del fútbol mundial. Los cruces confirmados para esta fase son:

Real Madrid vs. Bayern Múnich

Barcelona vs. Atlético de Madrid

París Saint-Germain vs. Liverpool

Sporting de Lisboa vs. Arsenal

Se trata de una ronda en la que se enfrentan equipos con historia reciente en el torneo y con plantillas competitivas. Cada serie se disputará a doble partido, iniciando con los duelos de ida en esta semana.

Horarios de la Champions League en Colombia y otros países

Uno de los aspectos más relevantes de esta fase es el horario unificado definido por la UEFA. Todos los partidos de ida de los cuartos de final se jugarán a la misma hora. En Colombia, los encuentros están programados para las 2:00 p.m., un horario habitual para las fases finales del torneo.

En otros países, los horarios serán los siguientes:

México: 1:00 p.m.

Perú, Ecuador y Panamá: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Este): 3:00 p.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Este esquema permite que la jornada se viva de manera simultánea a nivel global, concentrando la atención en cada día de competencia.

Partidos de Champions League del martes 7 de abril

La acción de los cuartos de final comenzará el martes 7 de abril con dos partidos que abrirán la serie. Ambos compromisos se jugarán en simultáneo.

Los encuentros programados son:

Sporting Clube de Portugal vs. Arsenal

Real Madrid vs. Bayern Múnich

Este día tendrá uno de los duelos más llamativos de la fase, con el enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern Múnich, dos clubes históricos de la Champions League que vuelven a cruzarse en una instancia decisiva. Al mismo tiempo, Sporting y Arsenal disputarán un duelo que también genera expectativa por el presente competitivo de ambos equipos en el fútbol europeo.

Partidos del miércoles 8 de abril en la Champions League

La jornada se completará el miércoles 8 de abril con los dos partidos restantes de los cuartos de final, manteniendo el mismo horario para todos los encuentros. Los compromisos de ese día son:

Barcelona vs. Atlético de Madrid

París Saint-Germain vs. Liverpool

El enfrentamiento entre Barcelona y Atlético de Madrid destaca por tratarse de dos equipos del mismo país que se conocen bien y que trasladan su rivalidad local al escenario europeo. Por su parte, el duelo entre PSG y Liverpool reúne a dos clubes con protagonismo reciente en competiciones internacionales, lo que anticipa una serie abierta y de alto ritmo.

Cuándo se juegan los partidos de vuelta de Champions League cuartos de final

Luego de los encuentros de ida, la definición de las series se llevará a cabo en la siguiente semana con los partidos de vuelta de los cuartos de final. La UEFA programó estos compromisos para el 14 y 15 de abril, nuevamente con horario unificado de las 2:00 p.m. en Colombia.

En esos partidos se definirán los equipos clasificados a las semifinales de la Champions League, una instancia en la que solo avanzan los mejores de cada serie. Los resultados de esta semana serán clave para encaminar las eliminatorias, pero la clasificación final se resolverá en los segundos encuentros, donde cada equipo buscará asegurar su lugar entre los cuatro mejores del torneo.