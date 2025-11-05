El Estádio da Luz se viste de gala este miércoles 5 de noviembre para un duelo cargado de tensión y urgencia. El choque entre Benfica y Bayer Leverkusen, correspondiente a la cuarta jornada de la Champions League, es mucho más que un partido de fútbol: representa la lucha directa por la supervivencia europea de dos gigantes en crisis. Ambos llegan heridos en su orgullo y con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos para no quedar rezagados en el grupo.

Benfica vs Bayer Leverkusen por plataformas online y señales en VIVO HOY

Colombia: 3:00 p.m. | ESPN 7 y Disney +

3:00 p.m. | ESPN 7 y Disney + España: 9:00 p.m. | Movistar+ Liga de Campeones 4

9:00 p.m. | Movistar+ Liga de Campeones 4 Argentina: 5:00 p.m. | Fox Sports 2 y Disney Plus Premium

5:00 p.m. | Fox Sports 2 y Disney Plus Premium México: 2:00 p.m. | Caliente TV

2:00 p.m. | Caliente TV Miami (EE. UU.): 3:00 p.m. | VIX Premium

Benfica, entre la presión y la esperanza en Da Luz

El Benfica afronta uno de sus partidos más importantes de la temporada. Con el apoyo de su público en el Estádio da Luz, el equipo de José Mourinho necesita imponerse para seguir con vida en la Champions League. Su plan se basa en la solidez del capitán Nicolás Otamendi, la creatividad de Leandro Barreiro y Richard Ríos en el mediocampo, y la capacidad goleadora de Vangelis Pavlidis en el ataque.

Mourinho lo sabe: la presión puede ser motor o peso. En la previa, el técnico portugués reconoció que el duelo tiene un componente emocional especial por el regreso de Alejandro Grimaldo, exjugador del club y ahora figura del Leverkusen. “Es un jugador excelente, con una gran lectura del juego y peligro constante a balón parado. Tendremos que estar atentos a su versatilidad y sus tiros libres”, declaró el entrenador.

El estratega apostará por su clásico 1-4-2-3-1, con apenas un cambio respecto al triunfo ante Vitória Guimarães: entra Leandro Barreiro por Prescianni, buscando mayor control en la zona interior.

Leverkusen, golpeado pero con orgullo europeo

En la otra orilla, el Bayer Leverkusen llega tras una dura caída ante el PSG por 2-7, resultado que dejó al descubierto graves falencias defensivas y una preocupante desconexión en el campo. Su entrenador, Kasper Hjulmand, no tiene margen de error: una nueva derrota podría poner fin a su proyecto.

El técnico danés buscará una reacción inmediata. Confía en la jerarquía de Patrik Schick y el talento joven de Ibrahim Maza para recuperar la eficacia perdida, además del regreso del propio Grimaldo, quien será titular en su vuelta al estadio donde brilló por años. Con siete goles en la temporada, el español se ha convertido en el máximo artillero del Leverkusen y en una de las principales armas ofensivas del equipo.

Benfica vs Bayer: posibles alineaciones

Benfica: Trubin; Aursnes, Araújo, Otamendi, Samuel Dahl; Barrenechea, Richard Ríos; Lukebakio, Barreiro, Sudakov y Pavlidis.

Entrenador: José Mourinho.

Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Arthur Augusto, Maza, Aleix García, Grimaldo; Echeverri, Poku y Kofane.

Entrenador: Kasper Hjulmand.

Grimaldo, el regreso más esperado a Lisboa

El retorno de Alejandro Grimaldo al Estádio da Luz será uno de los momentos más emotivos de la jornada. Tras su salida en 2023, el lateral español vuelve como rival, convertido en figura y máximo goleador de su nuevo club. Su reencuentro con la hinchada lisboeta y con Mourinho añade un componente emocional y competitivo al duelo.

Con ambos equipos necesitados y sin margen de error, el encuentro promete intensidad, drama y fútbol de alto nivel. Benfica busca redención en su casa; el Leverkusen, sobrevivir en Europa.