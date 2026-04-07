La Champions League 2025-26 ya vive uno de sus momentos más decisivos con el inicio de los cuartos de final. Los primeros partidos de esta fase dejaron resultados que marcan tendencias en las llaves y elevan la expectativa de cara a los encuentros de vuelta, donde se conocerán los semifinalistas del torneo.

En esta etapa, cada detalle cuenta. Las series se juegan a dos partidos y los resultados de ida empiezan a definir el panorama. Algunos equipos lograron tomar ventaja, mientras que otros deberán buscar remontar en escenarios exigentes para seguir en carrera por el título europeo.

Resultados de cuartos de final de Champions League 2025-26

La jornada inicial de los cuartos de final dejó dos partidos con resultados importantes en el desarrollo de las series. Estos fueron los marcadores de la ida:

Sporting Clube 0-1 Arsenal (Kai Havertz)

(Kai Havertz) Real Madrid 1-2 Bayern Múnich (Kylian Mbappé; Luis Díaz y Harry Kane)

En Lisboa, Arsenal consiguió un triunfo clave como visitante ante Sporting Clube. El único gol del partido lo marcó Kai Havertz, resultado que le permite al equipo inglés tomar ventaja en la serie y trasladar la presión al partido de vuelta.

Por su parte, Bayern Múnich también logró una victoria importante fuera de casa. Se impuso 1-2 ante Real Madrid en un duelo de alto nivel, con anotaciones de Luis Díaz y Harry Kane para el equipo alemán, mientras que Kylian Mbappé descontó para el conjunto español. Estos resultados posicionan a Arsenal y Bayern Múnich con ventaja inicial en sus respectivas llaves.

Cuándo se juegan los partidos de vuelta de cuartos de final en la Champions

La definición de estas series se llevará a cabo el próximo 15 de abril, fecha en la que se disputarán los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los encuentros programados para ese día son:

Bayern Múnich vs Real Madrid en el Allianz Arena

Arsenal vs Sporting Clube en el Emirates Stadium

Ambos compromisos se jugarán en el horario habitual de la competición para esta fase, a las 2:00 p. m. en Colombia. Será una jornada decisiva en la que se conocerán los equipos que avanzarán a las semifinales del torneo.

Cómo se definen los clasificados a semifinales de Champions League

Las llaves de los cuartos de final se definen a partir de un sistema de puntos acumulados en los dos partidos. Cada victoria otorga tres puntos, el empate suma uno y la derrota no suma unidades.

En caso de igualdad en puntos tras los dos encuentros, se toma en cuenta la diferencia de goles en la serie. Si persiste la igualdad, la clasificación se define en una prórroga y, de ser necesario, en una tanda de penales. Este formato hace que tanto el resultado como la diferencia de goles sean determinantes en cada uno de los partidos.

Bayern Múnich vs Real Madrid: qué necesita cada equipo para avanzar

Bayern Múnich llega al partido de vuelta con ventaja luego de su victoria en el encuentro de ida. Con tres puntos en la serie, el equipo alemán tiene el control del cruce. El conjunto bávaro avanzará a semifinales si gana nuevamente o si empata en el Allianz Arena. Cualquiera de estos resultados le permitirá mantener la ventaja conseguida en el primer partido.

Por su parte, Real Madrid está obligado a ganar como visitante para seguir en competencia. Si logra una victoria por un gol de diferencia, igualará la serie en puntos y goles, lo que llevará la definición a una prórroga. En caso de que el equipo español gane por más de un gol de diferencia, clasificará directamente a las semifinales sin necesidad de tiempo extra.

Arsenal vs Sporting Clube: escenario similar en la otra llave

La serie entre Arsenal y Sporting Clube presenta un panorama similar tras el partido de ida. El equipo inglés logró una victoria 0-1 como visitante, lo que le permite tomar ventaja en la llave. Con ese resultado, Arsenal suma tres puntos y llega al partido de vuelta con la posibilidad de asegurar su clasificación jugando en casa.

El equipo londinense avanzará si gana nuevamente o si empata en el Emirates Stadium. Por su parte, Sporting Clube necesita ganar en Inglaterra para mantenerse con vida en el torneo. Si el equipo portugués consigue una victoria por un gol de diferencia, igualará la serie en puntos y goles, lo que obligará a jugar una prórroga. Si gana por más de un gol de diferencia, avanzará directamente a semifinales.

Lo que está en juego en los cuartos de final de Champions League

Los cuartos de final representan una de las fases más exigentes de la Champions League. A esta altura del torneo, los equipos que siguen en competencia tienen el objetivo claro de avanzar a las semifinales y acercarse al título.

Los resultados de ida ya marcaron el rumbo de las series, pero aún queda todo por definirse en los partidos de vuelta. Las ventajas son cortas y cualquier detalle puede cambiar el destino de los equipos.

La próxima jornada será clave para definir a los cuatro semifinalistas, en una fase donde la presión aumenta y cada jugada puede marcar la diferencia en la lucha por la Champions League.