Brasil no atraviesa un buen momento. La mala campaña en las Eliminatorias Sudamericanas y la última derrota aplastante ante Argentina, terminaron por sentenciar la continuidad del estratega Dorival Junior. El técnico fue destituido y ya se barajan opciones sobre su reemplazante, uno de ellos el gran Carlo Ancelotti.

El ‘Scratch’ se ha mostrado muy irregular en las Eliminatorias. Pues de un total de 14 juegos disputados en este torneo, solo alcanzó el triunfo en 6 ocasiones, logrando un puntaje hasta el momento de 21 unidades de 42 puntos disputados. En procesos anteriores, Brasil lideraba la tabla con el doble del puntaje que cuenta ahora. El pentacampeón del mundo vive una pesadilla.

Pero desde la interna de la Confederación Brasileña de Fútbol, se busca soluciones. Una de ellas sería colocar a Carlo Ancelotti con el buzo de Brasil. Este ‘rumor’ se viene especulando desde hace varios meses, pero nunca se concretó. Ahora, el propio ‘Carletto’ habló sobre ello y fue muy claro.

¿Qué dijo Carlo Ancelotti sobre dirigir Brasil?

En medio de la conferencia de prensa previo al duelo contra Leganés, el estratega italiano fue consultado sobre la posibilidad de colocarse el buzo de Brasil y asumir la dirección técnica del ‘Scratch’.

«El contrato habla claro. No tengo nada que añadir a esto. Tengo cariño a Brasil, a sus jugadores y a la afición, pero tengo contrato aquí», manifestó el director técnico.

Así las cosas, el vigente DT campeón de la Champions League lanzó un rotundo no ante la posibilidad de entablar negociaciones con la CBF por el momento. Aunque no negó que esta situación no pudiera ocurrir en el fútbol.

Recordemos que el proceso de Brasil hacia la Copa Mundial de 2026 inició con Fernando Diniz como director técnico interino. Él fue destituido luego de que el ‘Scratch’ perdiera precisamente ante Argentina en el Maracaná.