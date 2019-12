Campaña contra el racismo de la Serie A se volvió en su contra

Por querer hacer algo contundente contra el racismo, la respuesta fueron críticas, confusión y bastantes aquejas de los mismos clubes. Desde la Serie A se lanzó una campaña que a todas luces ha sido de todo, menos clara con su mensaje.

La polvareda que se armó tiene que ver con un afiche que sacó la propia Serie A, en medio de una fuerte campaña contra el racismo. Este ha sido uno de los grandes males en el fútbol italiano, agravado en los últimos meses. Aún sigue siendo debatida aquella portada del diario Corriere dello Sport y su “Black Friday” con las fotografías de Lukaku y Smalling. También siguen los cantos racistas en las gradas.

Pero esta vez, en lugar de apaciguar las cosas, se complicaron. La imagen de unos monos bajo el lema de “Dile no al racismo”. Aparecen tres monos, con los rostros pintados, como si tuvieran máscaras de los equipos.

Las críticas no tardaron y los primeros en reaccionar fueron nada menos que los mismos clubes. Desde el Twitter oficial del AS Roma se emitió un mansaje de rechazo: “Nos sorprendió mucho ver que lo que parece ser una campaña antirracista de la Serie A con monos pintados en las redes sociales de hoy. Entendemos que la liga quiere combatir el racismo, pero no creemos que esta sea la forma correcta de hacerlo”.

#ASRoma was very surprised to see what appears to be an anti-racist campaign from Serie A featuring painted monkeys on social media today. We understand the league wants to tackle racism but we don’t believe this is the right way to do it. pic.twitter.com/jVLImrgS0y

