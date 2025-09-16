Camilo Durán puso su nombre en la historia del fútbol europeo al marcar el tanto que abrió la victoria del Qarabag de Azerbaiyán sobre Benfica en Portugal (2-3), en el inicio de la fase de liga de la Champions League 2025-26. No fue solo un gol: fue uno en la primera victoria de un equipo azerbaiyano en la máxima competición de clubes en el fútbol europeo.

El atacante colombiano, además de anotar, aportó una asistencia en una noche inolvidable para él y para su club, apenas 21 días después de firmar contrato con la institución. Con tan solo 23 años, Durán pasó a ser referente inmediato de un hecho histórico para Qarabag y para el fútbol colombiano en el exterior.

¿Quién es Camilo Durán? El atacante samario que brilla en Europa con Qarabag

Camilo Durán nació en Santa Marta, una tierra que ha entregado figuras importantes al fútbol colombiano. Su camino, sin embargo, no fue sencillo ni mediático. En Colombia tuvo paso por la cantera de Independiente Medellín, en la que empezó a mostrar sus cualidades como delantero. Luego continuó su proceso en Brasil, con Flamengo, donde también sumó experiencia en las divisiones juveniles.

A pesar de esos pasos iniciales, Durán no tuvo el salto inmediato a un club de primera línea en Sudamérica. Su destino terminó siendo Portugal, país en el que comenzó prácticamente desde abajo, con recorrido en equipos que luchaban por ascender y mantenerse.

El recorrido de Camilo Durán en el fútbol portugués

Su primera experiencia en Portugal fue en Lusitania dos Acores, un club en el que disputó torneos distritales y donde empezó a ganarse un nombre. Con el paso del tiempo, fue escalando en competitividad, pasando al Estrela sub-23 y posteriormente al Portimonense, un club que le permitió sumar minutos en un nivel más exigente y mantener la proyección de su carrera.

Este proceso de adaptación y crecimiento le sirvió para forjarse como un delantero con potencia, velocidad y capacidad para asociarse en ataque. Su disciplina y perseverancia fueron factores claves para que, en 2025, Qarabag apostara por él como refuerzo para la Champions League.

El fichaje de Camilo Durán en Qarabag

En agosto de 2025, Camilo Durán se convirtió en nuevo jugador del Qarabag FK de Azerbaiyán. Su contratación llamó la atención porque se dio apenas semanas antes del arranque de la fase de liga de la Champions League. El club lo firmó con un contrato hasta 2028, apostando a su potencial goleador y su capacidad de adaptarse rápidamente a las exigencias internacionales.

Lo que pocos imaginaron es que en su debut en el torneo continental más importante del mundo no solo iba a jugar, sino que se convertiría en protagonista absoluto. Ante Benfica, en Lisboa, Durán se encargó de anotar uno de los goles y de asistir en otro, sellando así un inicio soñado en su nueva etapa.

El impacto de Camilo Durán en la Champions League

El triunfo 2-3 sobre Benfica no solo fue histórico para Qarabag, sino que puso en el mapa internacional a Camilo Durán. Su actuación despertó elogios en medios europeos y latinoamericanos, resaltando el hecho de que un futbolista colombiano que no tuvo gran exposición en el FPC haya logrado brillar en la Champions League.

El atacante samario mostró personalidad en uno de los estadios más exigentes del continente y con apenas 23 años se ganó un lugar entre los jugadores jóvenes a seguir en la competición. Su historia inspira, porque demuestra que con perseverancia y trabajo se puede alcanzar la élite del fútbol, incluso desde trayectorias poco convencionales.

Un colombiano en la historia de la Champions League

La historia de Camilo Durán recuerda que los grandes hitos del fútbol pueden llegar en los momentos más inesperados. Lo que para Qarabag fue su primera victoria en Champions League, para el samario significó la confirmación de años de esfuerzo, sacrificio y lucha por llegar a la máxima vitrina.

De Santa Marta a Lisboa, pasando por Medellín, Brasil y Portugal, el camino de Durán está marcado por la resiliencia y por el deseo de trascender. Ahora, su nombre quedará registrado como el colombiano que escribió una página dorada en la Champions League con el Qarabag de Azerbaiyán.