La Copa Africana de Naciones 2025 ya inició formalmente su fase de grupos y uno de los duelos más esperados enfrenta a Camerún y Gabón, en el Estadio Adrar. El cruce corresponde al Grupo F, señalado desde el sorteo como uno de los más exigentes del torneo por el peso histórico y la competitividad de sus selecciones.

El certamen continental más importante del fútbol africano se disputa en Marruecos del 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026. En esta primera fase, cada punto pesa, y este partido aparece como una prueba temprana para dos selecciones con aspiraciones reales de avanzar lejos en la competencia.

Camerún vs Gabón: horario, televisión y señales EN VIVO HOY

Colombia: 3:00 p.m. | Win Sports y Win Play

3:00 p.m. | Win Sports y Win Play México: 2:00 p.m. | Claro Sports

2:00 p.m. | Claro Sports Estados Unidos: 3:00 p.m. | beIN Sports

3:00 p.m. | beIN Sports España: 9:00 p.m. | Movistar +

El Grupo F, un arranque sin margen de error

El Grupo F reúne a Camerún, Gabón, Mozambique y Costa de Marfil, vigente campeón del torneo. Por esa combinación de historia, talento y paridad, ha sido catalogado como el llamado “grupo de la muerte”. Desde la primera fecha, los resultados pueden marcar el destino de las selecciones, ya que un tropiezo temprano puede complicar seriamente el camino hacia los octavos de final.

En ese contexto, el enfrentamiento entre Camerún y Gabón aparece como uno de los más determinantes de la jornada inicial, con impacto directo en el desarrollo del grupo.

Camerún, favorito pese al ruido extradeportivo

Camerún llega al torneo como uno de los favoritos naturales del grupo, respaldado por su historia en la Copa Africana de Naciones y su capacidad para competir en escenarios de alta exigencia. No obstante, la previa ha estado marcada por la polémica institucional.

Días antes del inicio del certamen, el seleccionador Marc Brys fue destituido en medio de acusaciones por supuestas “maniobras encubiertas”. Su asistente, David Pagou, asumió el mando en un escenario inédito: dos listas distintas de convocados para la AFCON 2025, una presentada por Brys y otra oficial, firmada por Pagou. Una situación atípica que añade presión a un equipo acostumbrado a responder dentro del campo.

Bryan Mbeumo, la carta ofensiva de los Leones Indomables

Más allá de la incertidumbre, Camerún se aferra a un nombre propio para sostener la ilusión. Bryan Mbeumo atraviesa un gran momento a nivel de clubes y se ha consolidado como la principal referencia ofensiva de los Leones Indomables.

El atacante suma seis goles en la Premier League, rendimiento que lo posiciona como la gran esperanza camerunesa para dejar atrás el ruido extradeportivo y comenzar la AFCON 2025 con una victoria que calme el ambiente.

Gabón, un rival incómodo desde la primera fecha

Gabón asume el rol de retador, pero no de comparsa. El equipo dirigido por Thierry Dieudonné Mouyouma promete ser un rival exigente desde el arranque, incluso con la duda que rodea a su máxima figura, Pierre-Emerick Aubameyang, quien se recupera de una lesión muscular.

El seleccionador fue prudente en la previa: el delantero evoluciona favorablemente y ya entrena con el grupo. Con o sin su capitán, Gabón aparece bien preparado para aprovechar cualquier fisura en un Camerún todavía inestable desde lo institucional.

¿Quién parte como favorito en este Camerún vs Gabón?

Según proyecciones basadas en análisis estadístico, antecedentes directos y rendimiento histórico en competencias continentales, Camerún aparece con mayor probabilidad de quedarse con el triunfo. Su mayor número de participaciones, títulos y partidos ganados en la historia de la Copa Africana de Naciones le otorgan una ventaja estructural frente a Gabón.

Sin embargo, las mismas estimaciones advierten que el margen competitivo no es amplio. En un partido inaugural, donde la presión y la necesidad de sumar influyen, Gabón tiene argumentos para desafiar los pronósticos. Camerún parte como favorito, pero el desarrollo del juego será decisivo para confirmar —o romper— esa lógica.