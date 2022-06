“Byron Castillo nació en Tumaco y juega para Ecuador”

El caso Byron Castillo sigue dando de qué hablar en el fútbol sudamericano y siguen expectantes a la determinación que pueda la FIFA con Ecuador.

En las últimas horas se conocieron las declaraciones de Eduardo Carlezzo, abogado de la Federación de Chile, que está al tanto del procedimiento del ente rector. Allí, el abogado de la ANFP confirmó lo que para él es la verdadera nacionalidad de Byron Castillo.

“Nuestra petición es clara. Pedimos el reconocimiento de la irregularidad de Byron Castillo en Ecuador, el equipo perdería sus puntos y el equipo al que enfrentó le darían los tres puntos”, inició.

Y sobre las posibilidades de que Chile no se la beneficiada dijo que “no trabajamos con otras federaciones, solamente buscamos que Chile pueda ganar en este caso”.

Sobre la nacionalidad de Byron Castillo confesó que “hemos investigado a fondo toda la situación del jugador, la ubicación lo pone en Tumaco, su familia también en Tumaco, en Ecuador hay información que descalifica su partida de nacimiento, pero la Federación no presentó nada para desestimar lo nuestro. Lo único que tienen es un acta judicial que dice que no es así esto, pero con nuestras pruebas hay que fallar a favor de Chile”.

Ante la versión de ecuador que ratifica que su nacionalidad sí es de allá, Carlezzo dijo que “la información no existe, salió de un periodista en Ecuador, tiene una hermana también nacida en Tumaco, vive en Tumaco, el que nació el 25 de junio de 1995 es Byron Castillo, el que juega en la selección de Ecuador”.

“Si uno habla la verdad, porque no viene a decir la verdad, que muestre donde nació, en qué hospital nació, en qué escuela estudió, por qué no habla, no estaríamos acá si eso se supiera. La verdad es que nació en Tumaco”, concluyó.