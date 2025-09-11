El Mundial 2026 se acerca y la FIFA ya dio el primer paso clave en la organización del evento más esperado del planeta fútbol. Con Colombia clasificada y millones de aficionados en todo el mundo listos para vivir la cita en Estados Unidos, México y Canadá, se abrió oficialmente la primera fase de venta de entradas, que funcionará bajo un sistema de inscripción y sorteo.

El proceso comenzó el miércoles 10 de septiembre a las 11:00 a.m. ET (17:00 CET) y se extenderá hasta el viernes 19 de septiembre a la misma hora. Durante esos diez días, los hinchas podrán inscribirse en FIFA.com/tickets para participar en el Sorteo de Preventa Visa, la primera oportunidad de acceder a boletas para los 104 partidos de la Copa del Mundo más grande de la historia.

Cómo registrarse en FIFA.com para las boletas del Mundial 2026

Los hinchas interesados deben ingresar a FIFA.com/tickets, completar un formulario con sus datos personales y confirmar su inscripción. El registro es gratuito, exclusivo para mayores de 18 años, y no requiere ninguna compra previa.

El orden de inscripción no influye en las probabilidades: todos los registros dentro del plazo tendrán la misma oportunidad de ser seleccionados en el sorteo aleatorio de la FIFA.

Fechas y plazos del sorteo de preventa Visa

El periodo de inscripción al Sorteo de Preventa Visa comenzó el 10 de septiembre y terminará el 19 de septiembre a las 11:00 a.m. ET (17:00 CET).

Los resultados del sorteo se notificarán por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, y a cada seleccionado se le asignará una fecha y hora específicas para comprar sus entradas. La ventana de compra se abrirá oficialmente el 1 de octubre.

Precios oficiales de las entradas del Mundial 2026

La FIFA confirmó que las entradas tendrán un precio inicial de 60 dólares para la fase de grupos, lo que permite un acceso más asequible al torneo.

En el otro extremo, los boletos más exclusivos para la gran final en Nueva Jersey alcanzarán los 6.730 dólares. Desde el inicio estarán disponibles entradas individuales, paquetes por sede y opciones para seguir a un equipo en particular.

Fases adicionales de venta de boletas para la Copa del Mundo 2026

La preventa Visa es solo la primera parte del proceso. Habrá fases adicionales de venta que permitirán nuevas oportunidades de compra:

Fase 2: Sorteo Anticipado de Entradas. Registro del 27 al 31 de octubre de 2025 , con compras entre noviembre y diciembre.

Registro del , con compras entre noviembre y diciembre. Fase 3: Sorteo de Selección Aleatoria. Iniciará tras el sorteo oficial de la Copa Mundial 2026 en diciembre, cuando ya se conozca la mayoría de los emparejamientos.

Iniciará tras el sorteo oficial de la Copa Mundial 2026 en diciembre, cuando ya se conozca la mayoría de los emparejamientos. Venta final por orden de llegada. En 2026, el inventario restante se pondrá a disposición hasta agotar existencias.

Plataforma de reventa oficial de entradas FIFA

Para evitar fraudes, la FIFA lanzará a finales de 2025 una plataforma de reventa oficial y segura disponible en FIFA.com/tickets. Esta permitirá a los titulares elegibles revender boletas de manera regulada, protegiendo a los compradores frente a la reventa no autorizada.

Además, se espera que se habiliten entradas especiales, como las de aficionado (zonas exclusivas para seguidores de un mismo equipo) y las condicionales, que reservan un asiento en caso de que una selección avance en la fase eliminatoria.

Mundial 2026: sedes, formato y la gran final

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Se jugará en 16 sedes en Canadá, Estados Unidos y México, con partidos históricos en estadios como el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el Azteca de Ciudad de México y el BC Place de Vancouver.

La final está programada para el 19 de julio de 2026 en Nueva Jersey, y será el duelo que corone al nuevo campeón del mundo en un evento que espera más de 80.000 espectadores en el estadio y miles de millones alrededor del planeta.