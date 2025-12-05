El clásico más intenso del fútbol portugués se vivirá este viernes en el Estadio Da Luz de Lisboa, donde Benfica y Sporting se enfrentarán en un duelo marcado por la tensión, la presión por el título y el ambiente imponente que suele rodear este choque. El Porto sigue al frente en la tabla general, por lo que cada punto es determinante para ambos clubes. En Colombia hay expectativa total: en los locales estará Richard Ríos, mientras que en la visita actuará el delantero samario Luis Javier Suárez, dos protagonistas directos del momento.

Benfica vs Sporting: Canales de TV y señales Streaming HOY

El partido comenzará a las 8:15 p.m. hora local de Portugal, mientras que en Colombia se podrá ver desde las 3:15 p.m. Las opciones de transmisión son:

COLOMBIA (3:15 p.m.) : GOLTV

: GOLTV PORTUGAL (8:15 p.m.) : Benfica TV

: Benfica TV ARGENTINA (5:15 p.m.) : GOLTV

: GOLTV MÉXICO (2:15 p.m.) : GolTV Play

: GolTV Play MIAMI (3:15 p.m.): GolTV, Fanatiz y Fubo Sports

Un clásico con sabor táctico y un pulso directo por el título

Este clásico tendrá un componente táctico especialmente marcado. El reconocido técnico del Benfica, José Mourinho, deberá tomar más riesgos de los habituales, ya que otro tropiezo podría sacarlo de la pelea directa por el campeonato. En la acera de enfrente, Rui Borges preparó un Sporting que buscará hacer daño con transiciones rápidas, salidas verticales y ataques a los espacios, un plan diseñado para sorprender a su rival en Lisboa.

Richard Ríos cambia su imagen en Portugal y ahora recibe elogios

El presente de Richard Ríos ha dado un giro total en Portugal tras superar una adaptación complicada y encajar de manera sólida en el esquema del Benfica. Con casi cuatro meses de trabajo, se convirtió en un titular recurrente para Mourinho, quien ha encontrado en él un jugador de ida y vuelta, intenso y determinante en el mediocampo.

A sus 25 años, Ríos llegó procedente de Palmeiras por más de 27 millones de euros, una inversión que generó enorme expectativa pero que inicialmente dejó dudas. Ahora, bajo el mando de Mourinho, el futbolista antioqueño se consolidó y la prensa portuguesa comenzó a reconocer su aporte. A Bola destacó:

“Richard Ríos ha cumplido su sanción y regresa a la convocatoria para el partido contra el Sporting. Mourinho no prescindirá del centrocampista colombiano… vuelve en un momento crucial de la temporada”.

El colombiano ya suma 23 partidos con Benfica, 21 como titular, además de un gol. Aunque su rendimiento aún se evalúa frente a la inversión realizada, su impacto en el ritmo, la intensidad y la agresividad con el balón ha sido constante. Los medios en Portugal lo elogian por su físico, su entrega en ambas áreas y por ser uno de los motores del equipo.

Incluso Mourinho ha salido en su defensa y ha resaltado su importancia dentro del proyecto:

“Siempre impacta en el equipo, incluso cuando no hace lo que se espera. Su compromiso, físico y capacidad para manejar la presión son innegociables. Para mí, desde que llegué, ha sido un jugador muy importante”.

Un duelo con doble sello colombiano

El choque tendrá una carga especial para Colombia. Ríos y Suárez llegan como piezas clave en sus respectivos equipos, ambos con un presente destacado y con roles protagónicos en este clásico decisivo. El ambiente en Lisboa será eléctrico y el partido podrá definir buena parte del rumbo liguero.