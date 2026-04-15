El Real Madrid afronta una de esas noches que definen temporadas. Tras caer 1-2 en casa ante el Bayern Múnich, el equipo español viaja a Alemania con la obligación de remontar en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

En la ida, los goles de Luis Díaz y Harry Kane pusieron en ventaja al conjunto alemán, mientras que Kylian Mbappé recortó distancias para mantener con vida a los madridistas.

A continuación, una selección de datos que elevan la temperatura de un duelo que, por historia y peso, es considerado el gran clásico del fútbol europeo.

Un historial que marca época

Este será el enfrentamiento número 30 entre ambos clubes en Europa, el más repetido en la historia del torneo.

entre ambos clubes en Europa, el más repetido en la historia del torneo. El balance es muy parejo: 13 triunfos del Madrid y 12 del Bayern , con una leve ventaja también en goles para los españoles.

, con una leve ventaja también en goles para los españoles. Todos estos cruces se han dado en la antigua Copa de Europa y la actual Champions League.

Dominio reciente del Real Madrid

El Madrid ha superado al Bayern en las últimas cuatro eliminatorias directas .

. En cuartos de final, el conjunto blanco tiene pleno: tres clasificaciones en tres cruces históricos .

. Además, encadena una racha positiva frente a clubes alemanes, con muy pocas derrotas en los últimos años.

Bayern, fuerte en casa pero con antecedentes recientes

El equipo alemán ha tenido dificultades recientes como local ante el Madrid: cuatro partidos sin ganar en casa frente a este rival.

frente a este rival. Sin embargo, su rendimiento en la Champions en Múnich es sólido: solo una derrota en sus últimos 28 partidos en casa.

en casa. En esta edición, ha ganado todos sus encuentros como local.

Contexto de Champions: experiencia máxima

El Real Madrid disputa su temporada número 30 en la Champions, récord que comparte con el Barcelona.

en la Champions, récord que comparte con el Barcelona. El Bayern, por su parte, suma 29 participaciones , consolidándose como uno de los clubes más constantes del torneo.

, consolidándose como uno de los clubes más constantes del torneo. Ambos equipos son habituales protagonistas en fases decisivas y dominan el historial de presencias en cuartos de final.

Datos que alimentan la tensión de la serie

El Bayern ha tenido dificultades frente a equipos españoles en eliminatorias recientes.

El Madrid, en cambio, ha mostrado solidez ante rivales de la Bundesliga en instancias definitivas.

El conjunto alemán suele ser efectivo cuando gana la ida fuera de casa, logrando avanzar en la gran mayoría de esos casos.

Un reto histórico para el Real Madrid

El equipo español tiene antecedentes poco favorables cuando pierde la ida en casa en competiciones europeas.

Aun así, su rendimiento reciente en fases eliminatorias de Champions ha sido sobresaliente.

Además, mantiene una racha prolongada de partidos europeos marcando al menos un gol.

Un duelo que define mucho más que una serie

El choque entre Bayern Múnich y Real Madrid no es un partido más. Es el enfrentamiento más repetido de Europa, un cruce cargado de historia, estadísticas y momentos inolvidables.

Con todo en juego y una mínima ventaja alemana, la vuelta promete ser otro capítulo de alto voltaje en este verdadero clásico continental, donde cada dato previo parece anticipar una noche épica en la Champions League.