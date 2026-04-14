Barcelona afronta uno de los retos más exigentes de su temporada en la UEFA Champions League. El equipo azulgrana jugará la vuelta de los cuartos de final en el estadio Metropolitano con la obligación de revertir el resultado de la ida frente al Atlético de Madrid.

En el primer partido el conjunto dirigido por Hansi Flick cayó por 0-2, con goles del argentino Julián Álvarez y del noruego Alexander Sorloth. Ese resultado obliga al Barcelona a protagonizar una noche perfecta en Madrid si quiere seguir con vida en el torneo continental.

Para avanzar a las semifinales, el Barcelona necesita ganar por más de dos goles de diferencia en el Metropolitano. Un triunfo por dos tantos llevaría la eliminatoria a una definición posterior, mientras que cualquier victoria más amplia significaría el pase directo. El desafío no es menor, pero la historia del club está llena de noches memorables en las que el equipo logró revertir resultados adversos en competiciones internacionales.

Remontadas épicas que ya logró el Barcelona en llaves de Champions League

1- La remontada histórica ante Göteborg en la Copa de Europa 1985-86

Uno de los precedentes más recordados ocurrió en la European Cup de la temporada 1985-86. En las semifinales del torneo, el Barcelona se enfrentó al IFK Göteborg. El partido de ida en Suecia fue un golpe duro para el conjunto azulgrana. El Göteborg se impuso por 3-0, con dos goles de Nilsson y otro de Holmgren, dejando la eliminatoria muy cuesta arriba.

Sin embargo, la vuelta en el Camp Nou se convirtió en una de las noches más memorables de la historia del club. El delantero Pichi Alonso firmó una actuación inolvidable al marcar tres goles que igualaron la eliminatoria. Con el global empatado, el partido se definió en una dramática tanda de penaltis. El Barcelona terminó imponiéndose 5-4 desde los once metros, logrando una remontada épica que le permitió avanzar a la final del torneo.

2- La reacción ante Chelsea en los cuartos de final de 1999-2000

Otro ejemplo de la capacidad del Barcelona para revertir eliminatorias complicadas ocurrió en los cuartos de final de la Champions League de la temporada 1999-2000. En el partido de ida, Chelsea derrotó al Barcelona por 3-1, un resultado que obligaba al equipo azulgrana a protagonizar una gran actuación en el Camp Nou.

El equipo dirigido por Louis van Gaal respondió con una noche memorable. Tras un partido intenso que se extendió hasta la prórroga, el Barcelona se impuso 5-1 y dio vuelta a la serie. Los goles del encuentro fueron anotados por Rivaldo (2), Luis Figo, Dani García y Patrick Kluivert, sellando una remontada histórica en el torneo europeo.

3- El 4-0 al Milan en la Champions 2012-13

En los octavos de final de la temporada 2012-13, el Barcelona volvió a protagonizar una remontada recordada en la Champions League. En el partido de ida, el AC Milan sorprendió al equipo azulgrana con una victoria por 2-0, dejando la eliminatoria en una posición complicada para los catalanes.

La respuesta llegó en el Camp Nou con una actuación contundente del equipo dirigido en ese momento por Jordi Roura. El Barcelona ganó 4-0, con dos goles de Lionel Messi, uno de David Villa y otro de Jordi Alba, logrando darle la vuelta a la eliminatoria y avanzar a la siguiente ronda.

4- La remontada más famosa del Barcelona: el 6-1 ante PSG en 2017

Si hay una remontada que quedó grabada en la memoria del fútbol mundial es la que protagonizó el Barcelona frente al Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Champions League 2016-17. El equipo azulgrana había perdido 4-0 en el Parque de los Príncipes, un resultado que parecía imposible de revertir.

Sin embargo, en el partido de vuelta el Barcelona protagonizó una noche histórica al imponerse 6-1 en el Camp Nou. Los goles fueron obra de Luis Suárez, un autogol de Kurzawa, Lionel Messi, dos tantos de Neymar y el agónico gol final de Sergi Roberto. Ese partido quedó conocido mundialmente como “La Remontada”, uno de los encuentros más impactantes en la historia del fútbol europeo.

Un antecedente de remontada ante Atlético de Madrid: Copa del Rey 1996-97

También existe un antecedente histórico frente al propio Atlético de Madrid. Ocurrió en la Copa del Rey de la temporada 1996-97. En la vuelta de los cuartos de final disputada en el Camp Nou, el Atlético se adelantó rápidamente con un triplete de Milinko Pantić, colocando el marcador 0-3 en apenas media hora.

El partido de ida había terminado 2-2, por lo que la situación parecía complicada para el Barcelona. Sin embargo, el equipo dirigido por Bobby Robson reaccionó con una actuación memorable liderada por Ronaldo Nazário. El Atlético llegó a marcar el 2-4, pero el Barcelona respondió con goles de Figo, Ronaldo y Pizzi para completar una remontada espectacular y ganar 5-4.

Qué necesita ahora el Barcelona para remontar hoy ante Atlético de Madrid

El escenario actual recuerda a algunas de esas noches históricas. Tras la derrota 0-2 en el partido de ida, el Barcelona está obligado a buscar una remontada en el estadio Metropolitano. El equipo azulgrana necesita marcar al menos dos goles para igualar la serie y forzar una definición posterior.

Si consigue una victoria por tres o más goles, avanzará directamente a las semifinales del torneo. La historia del club demuestra que el Barcelona ha sido capaz de protagonizar remontadas memorables en Europa. Ahora, el reto consiste en escribir una nueva página épica frente al Atlético de Madrid en una de las eliminatorias más exigentes de la temporada.

Preguntas frecuentes del Barcelona y una remontada ante Atlético

¿Qué necesita el Barcelona ante el Atlético para avanzar a semifinales de Champions?

El Barcelona debe remontar el 0-2 sufrido en el partido de ida ante Atlético de Madrid. Para clasificarse directamente necesita ganar por más de dos goles en el Metropolitano. Si logra una victoria por dos tantos de diferencia, la eliminatoria quedaría igualada e irían a tiempo extra. En caso de mantenerse el resultado, todo se definiría en lanzamientos desde el punto penalti.

¿Quién marcó los goles en el partido de ida entre Barcelona y Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid ganó 0-2 en Barcelona con anotaciones de Julián Álvarez y Alexander Sørloth. Esos goles dejaron al equipo colchonero con una ventaja importante de cara al partido de vuelta.

¿El Barcelona tiene antecedentes de remontadas en Champions League?

Sí. A lo largo de su historia el Barcelona protagonizó remontadas memorables en torneos internacionales, como el 6-1 ante PSG en 2017, el 4-0 contra AC Milan en 2013 y la eliminatoria frente al Göteborg en la Copa de Europa 1986. Estas noches épicas alimentan la ilusión antes del duelo en Madrid.