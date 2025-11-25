El Barcelona viaja a Londres para afrontar uno de los compromisos más exigentes de la fase de liga de la Champions League 2025-26. El duelo ante el Chelsea, correspondiente a la Jornada 5, encuentra al equipo de Hansi Flick en un momento crucial: con siete puntos, ubicado en la casilla 11 y necesitados de una victoria tras el vibrante 3-3 frente a Brujas en Bélgica.

Pero la misión no será sencilla. El conjunto azulgrana llega con tres bajas confirmadas por lesión, todas de peso, y que obligarán al entrenador alemán a rearmar su plan táctico para imponerse en Stamford Bridge. Pedri, Gavi y Marc-André ter Stegen no estarán disponibles para este encuentro, marcando un desafío significativo en un tramo de calendario donde cada punto puede definir el futuro europeo del club.

Bajas del Barcelona en Champions League: Pedri, Gavi y Ter Stegen fuera

La principal ausencia vuelve a ser Pedri González, quien continúa recuperándose de una lesión en el muslo izquierdo. Aunque avanzó en su proceso, no logró entrar en la convocatoria para el duelo ante el Chelsea. La previsión es que regrese el próximo sábado ante el Deportivo Alavés por LaLiga, siempre que reciba el alta médica.

A su baja se suma la del joven Gavi, quien atraviesa una lesión de larga duración. El mediocampista fue sometido a una artroscopia en la rodilla derecha, donde finalmente se intervino el menisco interno, lo que lo mantendrá entre cuatro y cinco meses fuera. Su vuelta está prevista para febrero de 2026, convirtiéndose en la baja más prolongada del equipo.

Finalmente, el guardameta titular Marc-André ter Stegen continúa recuperándose tras su cirugía de espalda. El alemán avanza bien en su rehabilitación y podría recibir el alta médica a comienzos de diciembre, pero aún no está en condiciones de competir en Europa.

Pedri fuera ante Chelsea: impacto en el mediocampo del Barcelona

La ausencia de Pedri vuelve a modificar la estructura del centro del campo del Barcelona. Su capacidad para controlar ritmos, conectar líneas y dar continuidad al juego es una de las piezas más valiosas del esquema de Hansi Flick.

En su lugar, el técnico apostará por un trío compuesto por Frenkie de Jong, Fermín López y Dani Olmo, tres jugadores con perfiles complementarios, pero sin la misma visión posicional del canario. Pedri se sometió a nuevas pruebas esta semana, dejando claro que el club no arriesgará su reaparición antes de tiempo.

Lesión de Gavi: un golpe emocional y deportivo para el Barcelona

La baja de Gavi no es solo deportiva, sino emocional. El futbolista encarna el espíritu competitivo del equipo y su ausencia prolongada obliga a Flick a reconstruir dinámicas internas en el mediocampo.

Gavi seguirá un plan de recuperación largo que incluye:

Trabajo de fortalecimiento progresivo

Movilidad controlada

Reincorporación gradual al grupo en 2026

Su retorno coincidiría con la fase final de la temporada, aunque dependerá estrictamente de su evolución y la respuesta de la rodilla.

Ter Stegen sigue de baja: Joan García se mantiene como titular

En el arco, el Barcelona también afronta un partido clave sin su figura más estable. Ter Stegen continúa recuperándose de la cirugía de espalda, con tiempos controlados para evitar recaídas.

El encargado de custodiar el arco será Wojciech Szczesny, quien ha respondido con seguridad en los partidos recientes. Joan García ocupará el lugar de suplente y Diego Kochen completa la lista de porteros en la convocatoria.

Altas clave para el Barcelona: regresan Frenkie de Jong y Marcus Rashford

Entre las buenas noticias, el Barcelona recupera a dos piezas fundamentales:

Frenkie de Jong , ya plenamente reincorporado al grupo tras superar sus molestias musculares

, ya plenamente reincorporado al grupo tras superar sus molestias musculares Marcus Rashford, quien vuelve al ataque azulgrana tras perderse el anterior compromiso

Ambos aportan calidad, desequilibrio y profundidad, elementos que el equipo necesitará frente a un Chelsea fuerte en Stamford Bridge.

Convocatoria del Barcelona para visitar a Chelsea

Porteros: Joan Garcia, Wojciech Szczesny y Diego Kochen.

Defensas: Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jules Koundé y Eric García.

Centrocampistas: Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal y Dro Fernández.

Delanteros: Ferrán Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford y Roony Bardghji.

Barcelona en la Champions: la necesidad por sumar ante el Chelsea

Con 7 puntos en cuatro jornadas, el Barcelona necesita sumar en Stamford Bridge para mantenerse en la lucha por los primeros lugares de la fase de liga. El empate ante Brujas dejó sensaciones encontradas: poder ofensivo notable, pero fragilidad en momentos clave. Frente al Chelsea, la exigencia será máxima y Flick lo sabe.

El duelo en Londres marcará gran parte del destino europeo del club esta temporada. Con bajas, pero con ambición y juventud, el Barcelona viaja decidido a demostrar que todavía puede competir al más alto nivel en la Champions League.