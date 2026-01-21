El calendario europeo entra en su tramo decisivo y cada detalle cuenta. El FC Barcelona ya tiene definida su convocatoria para el partido de este miércoles ante el Slavia Praga, correspondiente a la penúltima jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Una visita exigente a la capital checa que llega marcada por varias bajas importantes en la plantilla azulgrana.

El foco principal está puesto en Lamine Yamal, quien no viajará con el equipo por sanción, pero no es la única ausencia relevante. A esa baja se suman decisiones médicas, movimientos de mercado y lesiones que condicionan el once de Hansi Flick, en un partido que puede ser determinante para las aspiraciones del Barça en Europa.

Lamine Yamal, baja por sanción en un momento clave de la Champions League

La ausencia más llamativa es la de Lamine Yamal. El extremo no estará disponible para el duelo ante Slavia Praga debido a acumulación de tres tarjetas amarillas, una sanción que lo obliga a cumplir partido de suspensión en esta jornada europea.

Su baja llega en un momento sensible, ya que Yamal venía siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del Barcelona en la temporada. Sin embargo, el cuerpo técnico ya tenía asumido este escenario y trabajó durante la semana con alternativas ofensivas para suplir su ausencia en banda.

Ferrán Torres, baja por precaución muscular

Otra ausencia importante en ataque es la de Ferrán Torres. El delantero se queda en Barcelona debido a molestias en los isquiotibiales, una situación que no llegó a convertirse en lesión, pero que sí representa un riesgo elevado.

El club optó por no forzar al jugador y darle un margen de recuperación de alrededor de diez días, priorizando su disponibilidad para los próximos compromisos de Liga y Champions. Una decisión preventiva que reduce las opciones ofensivas, pero busca evitar un problema mayor.

Ter Stegen y una ausencia ligada al mercado de fichajes

En el arco también hay una baja significativa. Marc-André ter Stegen no forma parte de la expedición a Praga, aunque en este caso no es por motivos deportivos. El guardameta recibió permiso del club para cerrar los últimos trámites de su cesión al Girona hasta final de temporada.

Se trata de una situación administrativa que el Barcelona decidió resolver antes del cierre definitivo de la operación, por lo que Flick contará con alternativas ya habituales bajo los tres palos para este compromiso europeo.

Gavi y Christensen, las ausencias de larga duración

A las bajas puntuales se suman dos ausencias ya conocidas. Gavi continúa con su proceso de recuperación y no estará disponible, al igual que Andreas Christensen, quien sigue fuera de los planes por su lesión de larga duración.

Ambos futbolistas están descartados desde hace semanas, pero su ausencia sigue condicionando la rotación en el mediocampo y en la zaga central, especialmente en un calendario tan exigente como el europeo.

La gran noticia en el Barcelona: el regreso de Raphinha

No todo son malas noticias para el Barcelona. La principal novedad positiva en la convocatoria es el regreso de Raphinha. El extremo ya se encuentra recuperado del golpe sufrido el pasado fin de semana y vuelve a estar disponible tras haber sido reservado por precaución en el último partido de Liga.

Su presencia representa un alivio importante para Flick, especialmente ante la baja de Lamine Yamal. Raphinha aporta desequilibrio, experiencia europea y capacidad para asumir protagonismo en partidos de alta exigencia.

Convocatoria del Barcelona para enfrentar a Slavia Praga

El cuerpo técnico definió una lista equilibrada, combinando experiencia y juventud para afrontar la visita a Praga:

Arqueros: Joan García, Wojciech Szczesny y Diego Kochen.

Joan García, Wojciech Szczesny y Diego Kochen. Defensores: Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric García, Jofre Torrents y Jules Koundé.

Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric García, Jofre Torrents y Jules Koundé. Centrocampistas: Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal y Tommy.

Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal y Tommy. Delanteros: Robert Lewandowski, Raphinha, Marcus Rashford, Roony Bardghji, Juan Hernández y Dani Rodríguez.

Un partido decisivo en la fase de liga de Champions

El duelo ante Slavia Praga corresponde a la penúltima jornada de la fase de liga, un tramo donde cada punto puede marcar la diferencia en la clasificación final. El Barcelona llega con la necesidad de sumar, pero también con la responsabilidad de gestionar esfuerzos de cara al cierre de la temporada.

Las bajas obligan a Flick a ajustar su plan, pero la convocatoria demuestra que el equipo mantiene recursos suficientes para competir. Sin Lamine Yamal y Ferrán Torres, el peso ofensivo recaerá en futbolistas como Lewandowski, Raphinha y Rashford, mientras el mediocampo deberá sostener el ritmo en un estadio siempre exigente.

La visita a Praga será una prueba de carácter para un Barcelona que, pese a las ausencias, busca confirmar su lugar entre los protagonistas de la Champions League.