Barcelona afronta una nueva jornada de la fase de liga de la Champions League con la misión de consolidarse en la parte alta de la clasificación, pero lo hará condicionado por ausencias relevantes. El equipo de Hansi Flick será local ante Eintracht Frankfurt, en un duelo clave para mantener la regularidad internacional, y lo hará con un plantel que todavía no está al cien por ciento.

A la expectativa por el posible regreso de Marc-André ter Stegen, quien podría volver a competir tras más de cuatro meses fuera por una operación en la espalda, se suman bajas sensibles en posiciones clave. El técnico alemán deberá reorganizar su idea de juego para un partido de máxima exigencia, especialmente teniendo en cuenta que Eintracht se ha caracterizado por competir con intensidad en escenarios europeos.

Bajas del Barcelona ante Eintracht Frankfurt: dos ausencias confirmadas

Para este encuentro europeo, el FC Barcelona contará con dos bajas médicas confirmadas que no podrán participar bajo ninguna circunstancia:

Dani Olmo: un mes fuera tras una luxación de hombro

La ausencia más reciente es la de Dani Olmo, quien sufrió una luxación en el hombro izquierdo justo después de marcar en la victoria liguera frente al Atlético de Madrid. El golpe, aparentemente accidental, terminó siendo más grave de lo esperado.

Los exámenes médicos confirmaron que el atacante español deberá permanecer fuera de las canchas alrededor de un mes, por lo que está completamente descartado para este compromiso de Champions y, probablemente, para los próximos tres partidos oficiales del club.

Su baja obliga a Flick a reconfigurar la zona creativa del mediocampo y el ataque, donde Olmo había empezado a ganar protagonismo gracias a su desequilibrio interior y contribución anotadora.

Gavi: una recuperación que sigue su curso tras la cirugía

El otro futbolista completamente descartado es Pablo Gavi, quien continúa recuperándose de una lesión en el menisco derecho sufrida a finales de septiembre. Tras su operación, el club estableció un plan de recuperación largo, que lo mantendrá fuera todavía varios meses.

Gavi, una pieza fundamental por intensidad, presión y energía, no regresará antes del tramo final de la temporada. Su ausencia sigue representando un vacío importante en el mediocampo blaugrana, especialmente en los partidos que exigen ritmo y desgaste físico, como suele ser en Champions.

El caso ya conocido: Ronald Araujo sigue sin estar disponible

A estas dos bajas médicas se suma una ausencia ya conocida: la situación de Ronald Araujo, quien continúa sin estar disponible para competir mientras trabaja en recuperarse mentalmente. El defensor uruguayo, fundamental en la estructura defensiva del equipo, pidió no jugar por tiempo indefinido hasta estabilizar su estado emocional. Hansi Flick explicó recientemente:

“Ronald no está preparado para jugar. Es una situación privada y pido respeto”. Sin Araujo, el equipo pierde liderazgo y contundencia defensiva, especialmente en transiciones, uno de los puntos fuertes de Eintracht en competiciones europeas.

Formación tentativa del Barcelona ante Eintracht Frankfurt

Hansi Flick mantiene varias opciones, pero la alineación probable de los azulgranas sería:

FC Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Ferrán Torres. DT: Hansi Flick.

Contexto del partido: un Camp Nou en modo Champions League

El Barcelona llega a este encuentro obligado a mantener el ritmo competitivo. Ha mostrado una versión más sólida en la Champions que en algunos tramos de LaLiga, y Flick considera fundamental aprovechar los partidos en casa para consolidar su posición en la tabla de la fase de liga.

Eintracht Frankfurt, por su parte, es un rival duro, acostumbrado a crecer en escenarios de alta presión y con un estilo agresivo que exige máxima precisión en salida y transiciones.

Barcelona sabe que, aun con bajas, está obligado a competir con autoridad en el Camp Nou, respaldado por un público que espera ver la mejor versión de jugadores como Lewandowski, Yamal y Pedri, claves en la construcción ofensiva del equipo.