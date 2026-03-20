La cuenta regresiva hacia el Mundial ya empieza a sentirse y, aunque la lista definitiva de la Selección Colombia aún no ha sido anunciada, en el entorno de Atlético Nacional hay razones de peso para ilusionarse. No solo por el orgullo deportivo de tener representantes en la máxima cita del fútbol, sino también por un ingreso económico que podría fortalecer sus finanzas de cara al futuro.

Cómo funciona el dinero que la FIFA paga a los clubes

La FIFA cuenta con un programa de beneficios para los clubes que ceden jugadores a selecciones nacionales durante el Mundial. Para la edición de 2026, el organismo distribuirá una cifra récord, con un sistema basado en el tiempo que cada futbolista permanece convocado.

En términos claros, el pago funciona así:

Se entregan aproximadamente 10.950 dólares por jugador por día

Se cuentan los días desde la concentración previa hasta la finalización de la participación del equipo

El dinero se distribuye entre los clubes en los que el jugador estuvo registrado en los últimos dos años

Este modelo convierte cada convocatoria en un ingreso directo para las instituciones, especialmente si sus jugadores avanzan varias fases en el torneo.

La particularidad de David Ospina en el proceso de Lorenzo

En el caso de David Ospina, su presencia en el Mundial parece prácticamente asegurada. Aunque el técnico Néstor Lorenzo ha evitado dar una lista definitiva, en una reciente declaración dejó entrever que el experimentado arquero sería uno de los nombres fijos dentro de los 26 convocados.

Se trata de una situación llamativa, considerando que figuras como James Rodríguez o Luis Díaz también son habituales, pero no fueron mencionados con ese nivel de certeza.

Además, en Atlético Nacional se ha manejado con especial cuidado el estado físico del guardameta, con un control riguroso de cargas debido a su edad y antecedentes recientes. El objetivo es claro: tenerlo en plenitud para su tercer Mundial tras Brasil 2014 y Rusia 2018.

Andrés Román y una disputa abierta en la banda derecha

El caso de Andrés Felipe Román es distinto, pero igualmente prometedor. Si bien su presencia no está garantizada al 100%, dentro del club existe una alta expectativa de que logre quedarse con un lugar en la convocatoria final.

Román compite por el puesto de lateral derecho con:

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Santiago Arias (Independiente)

A pesar de la competencia, sus opciones son altas gracias a su continuidad en el proceso de los últimos años.

El cálculo: cuánto dinero recibiría Atlético Nacional

Si se confirma la presencia de Ospina y Román en el Mundial 2026, el ingreso para el club verdolaga podría ser significativo.

Tomando como base una convocatoria de entre 30 y 40 días, el cálculo aproximado sería:

Por jugador: 30 días → 328.500 USD 40 días → 438.000 USD

Total por dos jugadores: Escenario conservador → 657.000 USD Escenario alto → 876.000 USD



Es decir, Atlético Nacional podría recibir entre 650 mil y 880 mil dólares, dependiendo del tiempo que ambos futbolistas permanezcan con la Selección Colombia.

Un ingreso que va más allá del orgullo deportivo

En el entorno del club paisa tienen claro que, más allá de Ospina y Román, no se proyectan más convocados en la lista final, salvo eventualidades de última hora. Jugadores como Jorman Campuzano, Matheus Uribe o Alfredo Morelos aparecen en un segundo plano dentro de esa carrera.

Esto refuerza aún más el valor de contar con dos nombres casi fijos en el proceso de selección, en un contexto donde la mayoría de convocados militan en ligas internacionales.

Para Atlético Nacional, entonces, el Mundial representa un doble premio:

Prestigio deportivo , al aportar talento a la Selección Colombia

, al aportar talento a la Selección Colombia Beneficio económico, que puede impactar positivamente sus finanzas

En un fútbol cada vez más competitivo, este tipo de ingresos “silenciosos” terminan marcando diferencias importantes en la planificación de los clubes.