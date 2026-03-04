El tiempo de espera se agotó. Las cargas de ansiedad llegan a su fin y esta noche el estadio Atanasio Girardot será el epicentro del gran Superclásico del Fútbol Colombiano en un certamen internacional. Atlético Nacional y Millonarios se enfrentan en partido único, eliminación directa, tensión al límite y uñas al borde del colapso. Un duelo sin margen de error que promete escribir otro capítulo grande dentro de esta histórica rivalidad. A la comunidad futbolera en Colombia, simplemente: disfruten.

Nacional vs Millonarios: canales TV, horarios y señales HOY EN VIVO

HORA: 7:30 p.m. de Colombia

7:30 p.m. de Colombia TELEVISIÓN: ESPN

ESPN STREAMING: Disney +

La señal será abierta para todo el continente a través de ESPN, y también estará disponible para quienes tengan contratado el servicio de la aplicación Disney+, permitiendo seguir cada detalle del compromiso desde cualquier dispositivo.

Partido único por un cupo internacional

Cuando el año apenas despunta, Atlético Nacional afronta una prueba de fuego que puede marcar su ruta en la temporada 2026. A las 7:30 p. m. de este miércoles 4 de marzo recibirá a Millonarios en el choque definitivo por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, principal objetivo del cuadro verdolaga tras quedarse sin plaza en la Libertadores.

Ganar no es solo una necesidad deportiva, también representa estabilidad y proyección internacional. El equipo dirigido por Diego Arias llega con nómina completa luego de rotar en la derrota 1-0 ante Deportes Tolima en Ibagué por liga. La apuesta es clara: todo por la clasificación.

Además del prestigio que otorga disputar el segundo torneo en importancia del continente, el incentivo económico resulta clave para dos instituciones con plantillas de alto costo que buscan fortalecer sus finanzas en 2026.

Si tras los 90 minutos el marcador termina igualado, la definición será desde el punto penal.

Realidades distintas, figuras de peso y cuentas pendientes

Los verdolagas marchan quintos en la Liga BetPlay-I con 15 puntos y dos partidos aplazados. Reforzaron su nómina con nombres como el “Chicho” Arango y mantienen la confianza en el proceso de Diego Arias. Se espera el regreso de William Tesillo en defensa, mientras la gran incógnita es si Alfredo Morelos y Arango arrancarán juntos en ataque.

En la otra orilla, Millonarios ocupa la undécima casilla con 11 unidades y vive una nueva etapa bajo la conducción del argentino Fabián Bustos, quien tomó aire tras la goleada 5-1 sobre Deportivo Pereira. La presencia de Radamel Falcao García entre los convocados, junto a Carlos Darwin Quintero y Álex Castro, eleva la expectativa azul.

El cuadro capitalino disputará su quinto partido oficial como visitante en 2026. Sus números fuera de casa no son favorables —tres derrotas y un empate—, pero mantiene una estadística reciente positiva en el Atanasio Girardot: en los últimos ocho años solo perdió una vez allí frente a Nacional.

En la previa, Fabián Bustos fue claro: quiere un equipo que represente a su gente, que compita cada balón y que pelee la clasificación hasta el último detalle.

Todo está servido. Un clásico continental, 90 minutos para sobrevivir y un país entero pendiente de un nuevo pulso entre gigantes.