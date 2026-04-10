América de Cali debutó en la fase de grupos de la Copa Sudamericana con un partido exigente en condición de visitante ante Macará. El compromiso dejó un resultado que mantiene abierto el panorama del grupo, pero también una noticia preocupante para el equipo escarlata.

Durante el segundo tiempo del encuentro, Mateo Castillo sufrió una lesión que obligó a su salida del campo. La escena generó preocupación inmediata dentro del plantel y entre los aficionados, ya que abandonó el terreno en camilla y con evidentes gestos de dolor. El incidente ocurrió cuando el marcador estaba igualado 1-1, resultado que se había configurado tras el gol anotado por Daniel Valencia para el conjunto dirigido por David González.

La lesión de Mateo Castillo en el partido Macará vs América de Cali

El momento de la lesión de Mateo Castillo se produjo en el segundo tiempo del partido disputado en Ecuador. El futbolista escarlata había sido titular y estaba cumpliendo una actuación habitual dentro del esquema del equipo. Al minuto 65 del compromiso se presentó la acción que terminó con su salida del campo. América estaba en fase ofensiva, intentando construir una jugada en campo rival, cuando intentó realizar un pase con su pierna derecha.

En ese movimiento se produjo el incidente. Castillo realizó el gesto técnico para enviar el balón, pero inmediatamente mostró señales de dolor. La acción evidenció que el problema había sido en la rodilla derecha. El jugador cayó al suelo y rápidamente fue atendido por el cuerpo médico del equipo escarlata.

Mateo Castillo salió en camilla tras la jugada en campo rival

Tras quedar tendido en el terreno de juego, Mateo Castillo fue asistido por los médicos del América de Cali. La gravedad de la molestia obligó a que el jugador fuera retirado en camilla. Las imágenes mostraron al futbolista tomándose el rostro en gestos de lamento y dolor, una señal clara del impacto que le generó la lesión.

La situación generó preocupación tanto en el banco de suplentes como entre sus compañeros, quienes observaron la escena mientras el mediocampista abandonaba el terreno de juego. El partido continuó después de su salida, pero la atención del cuerpo técnico quedó puesta en conocer el alcance de la lesión.

El momento del partido en el que se produjo la lesión de Mateo Castillo

La acción ocurrió en un momento importante del encuentro. El marcador estaba igualado 1-1 en el debut del América de Cali en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El gol escarlata había sido anotado por Daniel Valencia, quien volvió a aparecer como referencia ofensiva del equipo en el torneo internacional.

Con el partido abierto y ambos equipos buscando el triunfo, la lesión de Castillo terminó siendo uno de los episodios más destacados del segundo tiempo. Más allá del desarrollo del juego, el foco se trasladó rápidamente a la situación física del mediocampista.

Los números de Mateo Castillo con América de Cali en el semestre

La lesión llega en un momento en el que Mateo Castillo venía teniendo participación constante con América de Cali en la temporada. Durante el semestre ha disputado 16 partidos con el equipo, consolidándose como uno de los jugadores utilizados por el cuerpo técnico en diferentes competencias.

En ese periodo ha logrado marcar dos goles, ambos en compromisos de la Liga BetPlay. Sus anotaciones se produjeron en partidos frente a:

Once Caldas

Deportes Tolima

Esos goles han sido parte del aporte ofensivo que el mediocampista ha brindado al equipo durante la temporada. Hasta el momento, en ese registro de partidos disputados, el jugador no suma asistencias.

América de Cali y la expectativa por la lesión de Mateo Castillo

Tras el incidente en el partido de Sudamericana, la atención en América de Cali se centra ahora en conocer el alcance de la lesión sufrida por Mateo Castillo. El hecho de que el jugador haya abandonado el campo en camilla y con evidentes gestos de dolor genera expectativa sobre el diagnóstico que pueda entregar el cuerpo médico del club.

Mientras el equipo continúa su participación en la fase de grupos del torneo continental y mantiene su lucha en la Liga BetPlay, la evolución del mediocampista será un tema a seguir dentro del entorno escarlata. La lesión ocurrida en el partido ante Macará se convierte así en una de las noticias más relevantes para el América de Cali en el inicio de su participación en la Copa Sudamericana.

Preguntas frecuentes sobre la lesión de Mateo Castillo en Macará vs América

¿Qué le pasó a Mateo Castillo en el partido Macará vs América?

El mediocampista sufrió una lesión en la rodilla derecha tras intentar hacer un pase en campo rival durante el segundo tiempo del debut de América de Cali en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

¿En qué minuto salió Mateo Castillo del partido?

Castillo abandonó el campo al minuto 65 del encuentro luego de presentar molestias fuertes que obligaron la intervención del cuerpo médico y su retiro en camilla.

¿Quién reemplazó a Mateo Castillo en el partido ante Macará?

Tras la lesión del mediocampista, el entrenador David González decidió ingresar a Luis Miguel Mina para ocupar su lugar en el mediocampo del equipo escarlata.

¿Cuántos partidos y goles lleva Mateo Castillo con América este semestre?

En la temporada ha disputado 16 partidos con América de Cali y ha marcado dos goles, anotados frente a Once Caldas y Deportes Tolima en la Liga BetPlay.