La Copa Sudamericana se aprieta en su tramo decisivo y América de Cali mantiene intactas sus posibilidades de avanzar. El grupo C sumó un nuevo resultado clave: Huracán derrotó 1-3 a Racing de Montevideo en Uruguay, con goles de Agustín Urzi, Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral. Ese triunfo le permitió al equipo argentino consolidarse como líder, pero al mismo tiempo dejó al cuadro escarlata con un panorama claro: todo se definirá en sus dos próximos partidos como local.

Dirigido por Polilla Da Silva, América de Cali llega invicto tras cuatro fechas disputadas. Suma 6 puntos, producto de una victoria y tres empates. Con los últimos dos encuentros en el estadio Pascual Guerrero, el conjunto escarlata depende exclusivamente de sí mismo para clasificar. Repasamos la tabla de posiciones actualizada y todos los escenarios posibles.

Así está el Grupo C de la Sudamericana tras cuatro fechas

La victoria de Huracán en Montevideo no solo eliminó matemáticamente a Racing, que ahora quedó sin opciones, sino que le permitió a los argentinos tomar una ventaja importante en la punta. Sin embargo, con América de Cali aún por enfrentar a Huracán y a Racing, las cartas están sobre la mesa.

Tabla de posiciones del Grupo C (Fecha 4)

Huracán: 10 puntos y +8 América de Cali: 6 puntos y +2 Corinthians: 5 puntos y 0 Racing de Montevideo: 0 puntos y -8.

El dato más alentador para América es que jugará los últimos dos partidos en casa, primero ante Huracán y luego frente a Racing. La clasificación a los octavos está reservada solo para el primero del grupo. El segundo tendrá que disputar una ronda de repechaje ante un equipo proveniente de la Copa Libertadores. Tercero y cuarto quedarán eliminados.

Lo que le queda a América: todo en el Pascual Guerrero

Después de haber sacado puntos valiosos en Brasil y Argentina, América cerrará la fase de grupos como local. El equipo escarlata tiene a su favor la posibilidad de definir su destino en casa, ante su gente y en un escenario que conoce. Sus rivales serán:

Fecha 5: América de Cali vs Huracán

América de Cali vs Huracán Fecha 6: América de Cali vs Racing de Montevideo

Dos partidos con matices distintos. El primero, ante el líder, será decisivo para mantener la esperanza del primer lugar. El segundo, ante el colero, puede ser la llave para asegurar al menos el segundo puesto.

Escenario 1: América le gana a Huracán

Este sería el resultado más favorable para los dirigidos por Da Silva. Si América vence a Huracán en la fecha 5, alcanzaría 9 puntos y se pondría a solo uno del conjunto argentino, que quedaría con 10. Además, recortaría la diferencia de gol.

En la última jornada, América recibiría a Racing, equipo ya eliminado. Una victoria le permitiría llegar a 12 puntos y superar a Huracán en caso de que los argentinos no ganen su último juego ante Corinthians. Si Huracán tropieza o empata con Corinthians, América sería líder del grupo y clasificaría directamente a octavos. En este caso, el equipo escarlata no dependería de nadie, siempre y cuando gane los dos partidos restantes.

Escenario 2: América empata con Huracán

Si el partido termina igualado, América alcanzaría 7 puntos y Huracán llegaría a 11. En ese caso, el liderato sería inalcanzable para los colombianos, pero el segundo puesto estaría casi asegurado. Con un triunfo ante Racing en la última fecha, América terminaría con 10 puntos, una cifra difícil de superar para Corinthians, que necesitaría ganarle a Racing y a Huracán para llegar a 11. Este escenario dejaría a América muy cerca del playoff de clasificación ante un equipo de Libertadores. No sería el ideal, pero mantendría vivo el sueño internacional.

Escenario 3: América pierde contra Huracán

La derrota dejaría a América con 6 puntos y a Huracán con 13, sellando el primer lugar para el equipo argentino. En ese caso, América tendría que enfocarse en asegurar el segundo puesto, ya que Corinthians podría llegar a 8 puntos si vence a Racing.

Para no depender de nadie, América estaría obligado a ganarle a Racing en la fecha 6 y llegar a 9 unidades. Incluso un empate podría ser suficiente si Corinthians no gana sus dos partidos, pero no habría margen para el error.

Un grupo que sigue abierto

El triunfo de Huracán en Montevideo cerró la puerta para Racing, pero dejó la clasificación completamente abierta entre los tres primeros. América, Corinthians y el propio Huracán aún pueden cambiar de posición en las fechas que vienen. La diferencia está en que América jugará en casa y depende de sí mismo.

El equipo escarlata ha mostrado orden y personalidad en sus salidas, pero ahora necesita concretar con victorias. Con el apoyo de su hinchada y la experiencia de su técnico, América se prepara para dos finales en el Pascual. Allí puede escribir una nueva página en su historia internacional.