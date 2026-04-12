Las puertas del Estadio Banorte se reabren este 11 de abril para recibir una nueva edición del Clásico Joven, correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026. Un duelo cargado de historia, tensión y necesidad, en el que América y Cruz Azul se juegan mucho más que tres puntos de cara a la Liguilla.

América vs Cruz Azul: Clásico Joven por Televisión y Streaming

MÉXICO: 9:05 p.m.

Televisión: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX Premium

ESTADOS UNIDOS: 10:05 p.m.

Televisión: TUDN USA y Univisión

TUDN USA y Univisión Streaming: Paramount+, TUDN App, ViX y CBS Sports Golazo

América regresa a casa con presión y dudas

El conjunto dirigido por André Jardine afronta este compromiso en medio de una racha que empieza a generar preocupación. Tras el empate sin goles ante Nashville, las ‘Águilas’ acumulan cuatro partidos sin conocer la victoria, una seguidilla que las ha frenado en la tabla de la Liga MX.

Actualmente, América se ubica en la séptima posición con 18 puntos, igualado con otros rivales directos en la pelea por clasificar. El regreso a casa aparece como una oportunidad clave para cambiar la dinámica, apoyándose también en factores como la localía y la exigencia física que representa la altura.

Sin embargo, no todo es positivo: las posibles ausencias de Cristian Borja y Kevin Álvarez por molestias físicas obligarían a ajustar la estructura del equipo en un partido de alta exigencia.

Cruz Azul quiere reaccionar y sostener su lugar en la cima

Del otro lado, Cruz Azul llega con sensaciones encontradas. Si bien se mantiene como sublíder del torneo con 27 puntos, sus últimas presentaciones han dejado dudas tras encadenar dos derrotas consecutivas, incluyendo la goleada sufrida ante LAFC.

El técnico Nicolás Larcamón fue claro tras el último tropiezo, asumiendo la responsabilidad del momento del equipo.

“Estamos en un trance de resultados que no son los esperados, en ese aspecto soy el principal responsable”, expresó.

Además, dejó un mensaje directo de cara a este clásico:

“La respuesta tiene que ser inmediata, la confianza es total (…) estamos a tiempo de todo”.

Cruz Azul sabe que, pese al margen que aún tiene en la tabla, no puede permitirse seguir cediendo terreno en esta etapa del campeonato.

Un clásico parejo en los últimos antecedentes

El historial reciente del Clásico Joven refleja una rivalidad equilibrada. En los últimos 10 enfrentamientos, América ha conseguido 4 victorias, Cruz Azul suma 3 triunfos y se han registrado 3 empates.

Este contexto anticipa un duelo cerrado, donde los detalles pueden marcar la diferencia en un partido que suele jugarse con alta intensidad y presión.

América vs Cruz Azul: alineaciones probables

América (4-2-3-1):

Rodolfo Cota; Thiago Espinosa, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Israel Reyes; Rodrigo Dourado, Erik Sánchez, Raphael Veiga; Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas, Patricio Salas.

Entrenador: André Jardine

Cruz Azul (3-4-2-1):

Kevin Mier; Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta; Carlos Rotondi, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Omar Campos; José Paradela, Charly Rodríguez; Gabriel Fernández.

Entrenador: Nicolás Larcamón