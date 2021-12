¡Ahora sí! Así quedaron los cruces de octavos de final de Champions League

Después de repetir el sorteo, este viernes se definieron los octavos de final de la Champions League, el cual tuvo cambios trascendentales con relación al primero.

Benfica – Ajax

Villarreal – Juventus

Atlético de Madrid – Manchester United

Salzburgo – Bayern Múnich

Inter Milan – Liverpool

Sporting Lisboa – Manchester City

Chelsea – Lille

PSG – Real Madrid

