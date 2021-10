¿4 años y ya le hicieron contrato en el Arsenal?

Zayn Ali Salman tiene 4 años y cualquiera que lo vea jugar se sorprenderá con sus enormes capacidades. Arsenal lo vinculó a su academia.

Bueno, así lo han promocionado en muchos lugares. De inmediato, sin pasar la vista por las primeras líneas de cualquier noticia acerca de Zayn Ali Salman, se hacen elucubraciones. La más recurrente: Es un genio, prodigio del fútbol, le vieron potencial. Además, en tiempos de likes y virales, ese tipo de acciones cautivan al aficionado. Si el club lo promocionó así no puede descartarse algún interés mediático alrededor de un hecho poco usual.

Zayn Ali Salman, cuenta la BBC de Londres (ya hay confianza en la credibilidad de la información) en un reportaje especial, es un chico con un talento descomunal. Arsenal no dudó en llevárselo mediante uno de sus cazatalentos, presto a detectar cualquier atisbo de genialidad.

Le contaron sobre el pequeño de apenas 4 años, con cualidades fantásticas al momento de dominar el balón. Una potencia inusual. Su padre tenía la idea de hacerlo jugar en una categoría con niños mayores.

“Este niño está haciendo cosas que no debería estar haciendo. La forma en que golpea el balón… Es demasiado compleja para alguien de su edad. Cuando lo vi, llamé a un amigo y me confirmó que tenía 4 años. Le dije que era imposible, que no podía ser un chaval de guardería. Así que fui a hablar con sus padres, lo llevé a unas sesiones de entrenamiento y lo hizo de nuevo. Lo hace constantemente”, contó Stephen Deans, encargado de llevarlo a la academia del Arsenal, donde fue fichado.