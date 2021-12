Ver en vivo Villa Fortuna vs Cádiz por la primera ronda de la Copa del Rey

CD Villa de Fortuna y Cádiz CF se medirán este jueves 2 de diciembre en el Enrique Roca de Murcia, por la primera ronda de la Copa del Rey. A continuación, todos los detalles del partido.

Villa de Fortuna vs Cádiz en vivo por la Copa del Rey

CD Villa de Fortuna y Cádiz CF, ambos equipos con su primer compromiso en la competición, se enfrentarán el 2 de diciembre por la Copa del Rey.

¿Cuándo es el partido? El jueves 2 de diciembre.

¿A qué horas es el juego? A las 15:00 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Estadio Enrique Roca de Murcia.

¿Qué canales de televisión transmitirán Villa de Fortuna vs Cádiz?

Argentina: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Colombia: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Chile: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Ecuador: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Perú: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

España: Movistar+, DAZN

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Venezuela: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Villa de Fortuna vs Cádiz

Los Ángeles: 12:00

Ciudad de México: 14:00

Colombia: 15:00

Ecuador: 15:00

Perú: 15:00

Miami: 15:00

Nueva York: 15:00

Venezuela: 16:00

Paraguay: 17:00

Chile: 17:00

Argentina: 17:00

Brasil: 17:00

Uruguay: 17:00

Londres: 20:00

Roma: 21:00

Madrid: 21:00

El Cairo: 22:00

Tokio: 05:00 (3 de diciembre)

Sidney: 07:00 (3 de diciembre)

