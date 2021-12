Ver en vivo Medio Cudeyo vs Espanyol por la primera ronda de la Copa del Rey

SD Medio Cudeyo y RCD Espanyol se medirán este miércoles 1 de diciembre en el Campo Municipal La Estación, por la primera ronda de la Copa del Rey. A continuación, todos los detalles del partido.

Medio Cudeyo vs Espanyol en vivo por la Copa del Rey

SD Medio Cudeyo y RCD Espanyol, ambos equipos con su primer compromiso en la competición, se enfrentarán el 1 de diciembre por la Copa del Rey.

¿Cuándo es el partido? El miércoles 1 de diciembre.

¿A qué horas es el juego? A las 13:00 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Estadio Campo Municipal La Estación.

¿Qué canales de televisión transmitirán Medio Cudeyo vs Espanyol?

Argentina: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Colombia: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Chile: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Ecuador: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Perú: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

España: Movistar+, DAZN

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Venezuela: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Medio Cudeyo vs Espanyol

Los Ángeles: 10:00

Ciudad de México: 12:00

Colombia: 13:00

Ecuador: 13:00

Perú: 13:00

Miami: 13:00

Nueva York: 13:00

Venezuela: 14:00

Paraguay: 15:00

Chile: 15:00

Argentina: 15:00

Brasil: 15:00

Uruguay: 15:00

Londres: 18:00

Roma: 19:00

Madrid: 19:00

El Cairo: 20:00

Tokio: 03:00 (2 de diciembre)

Sidney: 05:00 (2 de diciembre)

