Ver en vivo Malta vs Croacia por la clasificación de Europa al Mundial Catar 2022

Las selecciones de Malta y Croacia se medirán este jueves 11 de noviembre en el Ta’Qali National Stadium de Attard, por la novena jornada de la clasificatoria europea a Catar 2022. A continuación, todos los detalles del partido.

Malta vs Croacia en vivo por la clasificación a Catar 2022

Malta, que se ubica en el quinto puesto del grupo H con 5 puntos y Croacia, que se encuentra en la segunda casilla del mismo grupo con 17 unidades, se enfrentarán el 11 de noviembre por la clasificación de la UEFA al Mundial de Catar 2022.

¿Cuándo es el partido? El jueves 11 de noviembre.

¿A qué horas es el juego? A las 14:45 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Ta’Qali National Stadium de Attard, Malta.

¿Qué canales de televisión transmitirán Malta vs Croacia?

Argentina: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Colombia: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Chile: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Internacional: UEFA.tv

México: Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Estados Unidos: TUDN USA, ESPN

Uruguay: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Venezuela: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Malta vs Croacia

Los Ángeles: 12:45

Ciudad de México: 13:45

Colombia: 14:45

Ecuador: 14:45

Perú: 14:45

Miami: 15:45

Nueva York: 15:45

Venezuela: 15:45

Paraguay: 16:45

Chile: 16:45

Argentina: 16:45

Brasil: 16:45

Uruguay: 16:45

Londres: 19:45

Roma: 20:45

Madrid: 20:45

El Cairo: 21:45

Tokio: 04:45 (12 de noviembre)

Sidney: 06:45 (12 de noviembre)

