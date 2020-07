Valencia vs Real Valladolid en vivo online. Todos los detalles del juego por la jornada 35 de LaLiga Santander

¿Dónde ver en vivo el encuentro entre Valencia y Real Valladolid por la jornada #35 de LaLiga Santander de España? Acá te lo contamos.

LaLiga Santander: Valencia y Real Valladolid se enfrentarán el próximo martes 7 de julio a las 12:30 horas de Colombia, en encuentro válido por la jornada #35 de LaLiga Santander de España.

A continuación, los detalles más relevantes del compromiso.

Estadio: Mestalla.

Posición parcial del Valencia antes de iniciar la jornada: noveno con 47 puntos.

Último resultado del Valencia en LaLiga: igualó 2 – 2 con Granada.

Posición parcial del Real Valladolid antes de iniciar la jornada: #13 con 39 unidades.

Último resultado del Real Valladolid en LaLiga: derrotó 1 – 0 a Alavés.

Horarios oficiales del partido en vivo. Valencia vs Real Valladolid

Colombia, Ecuador, Perú, México: 12:30 horas

Miami, Venezuela, Chile, Paraguay: 13:30 horas

Argentina, Brasil, Uruguay: 14:30 horas

Madrid: 19:30 horas

El Cairo: 19:30 horas

Tokio: 02:30 horas (5 de julio)

Señal de TV Valencia vs Real Valladolid: Bet365, Sky HD, Blue To Go Video

Foto: Twitter oficial Valencia